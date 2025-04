El proyecto de la nueva Ley de Transporte busca que en San Juan dejen de alquilarse las licencias de taxis,¿ y las app?

La semana pasada, Marcelo Orrego en la Legislatura de San Juan , en su discurso de balance de lo hecho y anuncios de lo que se viene dijo que enviará una serie de proyectos de ley a la Cámara de Diputados , en particular sobre tres tema, uno de ellos, la ley de Tránsito y Transporte que el Gobierno busca modernizar. Uno de los ítems que verán es evitar que las licencias de remises y taxis se alquilen. Así lo confirmó el titular del área, Marcelo Molina, este lunes. Además, habló sobre el dilema de las apps de viajes con chofer.

Si bien el funcionario no ahondó sobre cómo podrían reforzar esta prohibición de alquilar las licencias, puso énfasis en que "en el tema de licencias hay que corregir una mala práctica. Hay una práctica que no está contemplada en la ley, pero que todos sabemos, y no nos vamos a tapar el sol con la mano, que las licencias se alquilan. Tenemos que diseñar un sistema para evitar esta desviación que la ley anterior permitía, que es que las licencias se alquilen".

Aseguró, en diálogo con Radio Sarmiento, que "tenemos que generar una ley con un sistema que evite esa desviación. El concepto de la licencia era yo le doy una herramienta de trabajo a una persona, que va a ser transportar a otra persona, y él tiene que establecerse cómo va a trabajar con eso. Normalmente debía ser individual, en la práctica nos hemos encontrado con que esa persona no trabaja, sino que se la da a otra para que trabaje y a través de eso cobra".

Para el funcionario, la tercerización de licencias es una de las quejas fuertes del sector. "Cuando nosotros asumimos, el sector que está al frente del volante, el sector que transporta el sanjuanino, se nos acercó y nos dijo, 'tenemos este problema, yo tengo un sobrecosto en mi explotación, porque como no tengo la licencia, tengo que alquilarla'".

Una de las maneras de abordar este dilema podría ser quitar las licencias que se alquilan y redistribuirlas, pero Molina se mostró cauto con asegurarlo. "No, en eso estamos trabajando", dijo sobre esa chance.

¿Cuál es la diferencia de la ley de tránsito y la de transporte? Molina afirmó que la normativa de tránsito hace a la circulación y a las reglas de tránsito y a las reglas de la seguridad vial. Y la de transporte, que es la que ahora está en la mira, refiere específicamente a lo que hacen las personas que se trasladan a través de algún medio público pagando. Es decir, el colectivo, el taxi, el remis o todo lo que llaman oficialmente "sector de servicio contratados", que son los viajes que organizan las escuelas en los cuales se puede hacer turismo, así también los transportes escolares.

En particular, destacó el funcionario que "a la ley de transporte hay que actualizarla. Se trabaja desde el día uno y se habla con todos los sectores desde el día uno que asumimos".

En este sentido, otro aspecto a abordar con las modificaciones es "la tecnología ha traído cambios en la forma en la que la gente se comunica y en la forma en la que la gente pide el transporte. Entonces hay que adaptar la ley de transporte a la actualidad, pero sin perder el Norte de que hay que poner una ley de transporte pensando en todos los cambios comunicacionales, sociales y técnicos que se han desarrollado desde que esta ley se creó, más allá de las modificatorias, y lo que pueda venir hacia adelante".

¿Qué pasará con Uber, DIDI y otras app?

uber san juan.jpg Si un auto es detectado viajando como Uber o DIDI hoy puede ser radiado.

En San Juan funcionan aplicaciones para pedir movilidad que no están autorizadas por el Gobierno, como Uber y DIDI, lo que despierta expectativa sobre si se intentará regularlas. ¿Es factible que comiencen a funcionar legalmente en la provincia? Molina afirmó que "las aplicaciones tienen una característica, que es que no brindan ellos el servicio de manera directa. Entonces, a partir de ahí, las aplicaciones tienen que encontrar, tenemos que encontrarnos con las aplicaciones, con dos o tres situaciones que al sanjuanino le tienen que quedar claras. Primero son empresas que deben tener una registración que no le corresponde a Transporte, pero que se deben registrar en el ARCA, se deben registrar en ingresos brutos, y deben establecer todos los cumplimientos de la actividad comercial que tanto la Nación como la Provincia les exijan".

Además, dijo el funcionario que por el otro lado sobre el prestador del servicio, que el servicio lo presta el auto con su conductor, deben estar en las condiciones que las leyes establezcan.

Esta advertencia se da porque en los controles oficiales detectaron vehículos que están dando este servicio que no están autorizados. La ley de Tránsito, recordó, establece que para que un chofer pueda transportar a una persona cobrando, el vehículo no debe tener más de 10 años de antigüedad. Lo otro que establece la ley es que el conductor tiene que tener carnet profesional.

"Debe ser una persona que ha demostrado su actitud y su capacidad para transportar personas cobrándole. Bueno, hemos detectado que tenemos autos, o las aplicaciones están convocando autos de más de 10 años, lo cual ya es ilegal. O están convocando personas que no tienen carnet profesional. Inclusive, el otro día había una, vamos a nombrarla, DIDI, que entre sus condiciones decía, aceptamos conductores de 18 años en adelante. Eso es flagrantemente contra la ley. ¿Por qué? Porque para que usted sea un conductor profesional, tiene que tener 21 años en adelante. O sea, previamente tiene que haber tenido un tiempo de manejo con una licencia común, haber rendido el examen de profesional y ser un conductor profesional. O sea, no hay, en ese sentido, una intencionalidad de este sector en cumplir", remarcó Molina.

Aseguró que todas estas circunstancias se detectan a través de los controles que hace la Secretaría de Tránsito y Transporte mediante inspectores en la calle, y que cuando se dan estas infracciones se radía el auto o se hace la multa correspondiente. "Pero no engañemos al sanjuanino diciendo que estamos plenamente habilitados cuando no lo estamos. El que está habilitado es aquel vehículo que pasó por la Secretaría de Tránsito y Transporte y cumplió con todas esas requisitos", dijo.

El proyecto de ley no está todavía terminado y mucho menos hay fecha para su ingreso en la Legislatura de San Juan. Una vez que ingrese se podrá analizar en las comisiones, lo que también puede llevar varios meses. De manera que no es seguro que el nuevo esquema legal sea tratado este año. El orreguismo no cuenta con mayoría propia en el recinto parlamentario provincial pero tiene socios que podrían llevar a aprobar esta ley sin apoyo del PJ.

Las normas en San Juan

La provincia de San Juan se rige por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y por leyes provinciales como la 814-A y la 528-R.

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449:

Regula el uso de la vía pública, incluyendo la circulación de personas, animales, y vehículos terrestres.

Prohíbe la retención o demora del conductor, su vehículo, o su documentación, salvo en casos específicos.

La Ley Provincial 814-A:

Regula el servicio público de transporte de personas en la provincia de San Juan.

La Ley Provincial 8555 de 2014 sustituyó algunos artículos de esta ley.

La Ley Provincial 528-R:

Declara la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Otras leyes provinciales relacionadas con el tránsito:

Ley Provincial 210-A, que establece que la Dirección de Tránsito y Transporte se encarga de organizar el tránsito terrestre en la provincia.

Ley Provincial 7536 de 2004, que regula el servicio público de transporte de personas en la provincia de San Juan .

El Gobierno Nacional dispuso recientemente modificaciones en los procedimientos de la Ley de Tránsito 24.449, sobre el Carnet de Conducir y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que en San Juan anunciaron que está adherida en todos sus aspectos.