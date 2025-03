Una app de transporte ya opera en San Juan, pese a los controles en la provincia

Una nueva app de transporte llegó a San Juan . Se trata de la plataforma DiDi , que desde este miércoles comenzó a operar en la provincia, sumándose a su presencia en San Luis y Santiago del Estero. A pesar de no contar con una regulación oficial en la provincia, la empresa decidió avanzar con su servicio.

Los pasajeros pueden elegir entre dos modalidades dentro de la plataforma: DiDi Express, con tarifas tradicionales, y DiDi Poné tu Precio, que permite a los usuarios sugerir un monto a los conductores. Como parte de su estrategia de lanzamiento, la empresa otorga descuentos del 99% en el primer viaje y del 90% en el segundo.

Además, DiDi asegura que su servicio incorpora múltiples medidas de seguridad, como monitoreo en tiempo real, posibilidad de compartir la ubicación con contactos de confianza y verificación de identidad de los conductores.

Posibilidades laborales para conductores

Para quienes busquen generar ingresos manejando con la aplicación, el registro en DiDi requiere cumplir con ciertos requisitos básicos: ser mayor de 18 años, contar con un vehículo modelo 2004 o más reciente y presentar documentación como licencia de conducir, seguro y verificación técnica.

Según cálculos de la empresa, un conductor que trabaje 40 horas semanales podría obtener ingresos superiores a los $2 millones al mes, aunque esto depende de la demanda y los costos operativos. En su fase inicial, DiDi ofrece una comisión promocional del 10%, una de las más bajas del mercado.

Debate sobre su legalidad

La llegada de DiDi a San Juan no estuvo exenta de controversia. La Secretaría de Tránsito y Transporte recordó que estas plataformas aún no están habilitadas oficialmente en la provincia. Sin embargo, Orlando afirmó que la empresa está dispuesta a dialogar con las autoridades para buscar un marco regulatorio que permita su funcionamiento formal. "No venimos a competir con el transporte público, sino a complementarlo y generar oportunidades económicas", destacó.