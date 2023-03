El Pro bancó la campaña de Colombo y se distanció de Cáceres: "Somos orgánicos"

La semana pasada se sumó una señal: la Juventud del Pro organizó una reunión en un conocido bar de Capital para apuntalar la campaña a intendente del líder de Actuar Rodolfo Colombo. De manera que el titular de los jóvenes amarillos, Agustín Prado, envió un mensaje: "Somos orgánicos". "Fue una reunión que se organizó entre el Pro y Actuar, donde debatimos la Capital que queremos, armamos equipo y repartimos funciones", comentó. Esto expone el acuerdo tácito que está vigente desde mediados del 2022, los dos partidos trabajan juntos y ahora remarcaron que no integrarán las filas de su ex timonel.

Una vez que salió a la luz, Prado viajó con Colombo y Cornejo a Ciudad de Buenos Aires para reunirse con Rodríguez Larreta en el marco de charlas de planificación de municipios. Mientras que Cáceres tiene como mano derecha a su hermano, el concejal capitalino Gerardo Cáceres, y busca nutrirse de dirigentes que la estructura oficial no pudo contener en sus aspiraciones o que sencillamente vienen del sector privado, como la propia candidata a vicegobernadora de su espacio -San Juan al Futuro- la psicóloga Romina López Cuenca. En las últimas horas, confirmó a Juan José Dubos.

"A Juan José Dubos lo caracteriza el trabajo en equipo y los valores. Ha dedicado toda su vida al deporte en el Jockey Club y en la Selección Sanjuanina de Rugby; como a su familia, la cual construyó con su media naranja María Cecilia. De grande pensó que estaba para más y, fruto del esfuerzo y mucha disciplina, se recibió de abogado. Ya conoce lo que su departamento necesita, dos gestiones como concejal lo respalda. Felicitaciones por tu primera candidatura a Intendente de Rivadavia", publicó Cáceres en las redes sociales.

Sin embargo, desde el Pro orgánico no pierden las esperanzas con el edil. Es más, aseguraron que hay buena relación y que incluso pueden poner algunos nombres en la lista, que no hay un quiebre como con el ex diputado nacional. En estricto off, la cúpula del Pro le reprocha a Cáceres que haya "jugado la individual" en el momento de definir su candidatura. También comentaron que "está tomando decisiones en caliente" por no haber sido electo presidente del macrismo, cargo al que aspiraba retornar luego de regularizar su situación ante la Justicia sanjuanina al ser sobreseído en la causa de violencia de género con Gimena Martinazzo.