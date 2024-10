El PJ San Juan, rendido a los pies de Cristina

El presidente partidario, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, dio un breve discurso en el que agradeció a funcionarios, intendentes, legisladores y presidentes de Juntas Departamentales, que conformaron un "hermoso equipo de trabajo". El exintendente de 25 de Mayo ofició de vocero de su líder político, el senador Uñac, y contó que ambos hablaron por teléfono minutos antes del acto. Comunicó que había estado reunido con Cristina y que enviaba saludos a los compañeros.

image.png

Quiroga Moyano criticó la gestión del gobernador Marcelo Orrego: "No vemos un proyecto de defensa de la obra pública, de la educación", y aseguró que "nos tratan de dividir". En ese sentido, abrevó en el discurso precedente del vicepresidente segundo del partido, el jefe comunal de Pocito, Fabián Aballay, que aseguró que "vernos unidos le molesta a la oposición" y que intentan dividir la unidad peronista con "operaciones mediáticas".

Luego, el nuevo timonel de la estructura justicialista afirmó: "Perón decía ‘todos los trabajadores unidos’, yo les digo ‘todos los justicialistas unidos en San Juan para volver al triunfo en 2027’" y cerró el discurso cantando la Marcha Peronista.

image.png

Durante el acto, una y otra vez hubo una reivindicación a Cristina Kirchner. Es la culminación de un proceso que comenzó el uñaquismo en el ocaso del 2023, cuando el exgobernador y el entonces ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, acordaron ingresar en la lista a la camporista Celeste Giménez, que logró la banca en el Senado de la Nación. La relación entre Uñac y La Cámpora está de parabienes. Una muestra es que dejó entrar a la agrupación K a la JP, algo impensado años atrás. Incluso el sanjuanino sonó como eventual candidato a la presidencia del PJ nacional junto a la catamarqueña Lucía Corpacci, aunque eso se anuló tras el operativo clamor por Cristina.

image.png

El giojismo también tiene su historia con la expresidenta. Hubo un acercamiento en el 2016, cuando Gioja timoneó el PJ nacional. Luego, de cara a la interna partidaria, hubo coqueteos con el adversario de Cristina, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Principalmente porque La Cámpora impulsaba a Uñac. Gioja y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, recibieron a la vicegobernadora riojana Teresita Madera para afianzar la relación. Pero eso también terminó cuando empezó el operativo clamor kirchnerista. De hecho, Cristina recibió a Gioja unos días después de lanzarse. Hubo foto y todo. Como sucedió con Uñac este jueves.

image.png

Con el PJ San Juan alineado con Cristina, queda la pregunta de fondo. ¿Hay o no hay interna? La fecha está fijada para el 17 de noviembre, el Día del Militante. Tanto la expresidenta como el riojano tienen todo listo para enfrentarse. No obstante, puede haber una baja de último minuto tras el discurso de unidad que dio el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Berisso. El bonaerense es el principal puntal de Quintela, si le quita la estructura, el riojano se verá considerablemente disminuido.

"Unámonos. No me interesa disputar ninguna interna. Si quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo", dijo Kicillof en el kilómetro cero del peronismo. En tal caso, cabe la posibilidad de que no juegue y se incorpore en la lista de Cristina.

image.png