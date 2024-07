El intendente de Jáchal se diferenció del de Iglesia y dijo que el RIGI no le gusta

"Yo creo que no nos beneficiamos. No existe en mi comunidad ningún empresario que pueda acogerse a ese régimen", disparó el intendente de Jáchal, Matías Espejo, sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Como conductor de un departamento minero (allí se desarrolla Gualcamayo) la opinión del justicialista vale, más cuando el asunto generó división de aguas dentro del peronismo local.

Lo que está en el tapete es el esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las compañías que inviertan más de 200 millones de dólares en el país se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años. Se aprobó dentro de la Ley Bases, con el apoyo de las diputadas nacionales del orreguismo entre otros. Ahora se debate en la Legislatura de San Juan, donde el PJ tiene mayoría propia.

La ley nacional ya aprobada invita a las provincias y municipios a adherir. Esto genera un debate sobre hasta qué punto es válida la aplicación de la norma en las comunas mineras. Para Matías Espejo, su comuna al ser de segunda categoría (se define por la cantidad de habitantes), se rige por la ley provincial, de manera que considera que no se tendrá que debatir en el Concejo Deliberante jachallero una adhesión.

Consultado este viernes, sobre cuál va a ser la postura de Jáchal ante el RIGI, el intendente dijo que "primero nos llama la atención que siendo que está sancionada la ley de fondo en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, se invite a adherir o no, creemos que a la ley de fondo hay que acatarla y se acabó la historia. Pero bueno, se va a dar el debate, se está tratando la adhesión, nosotros no tenemos que hacer lo mismo, es la Cámara de Diputados que tiene que interpretar si adherir o no".

No obstante, el jachallero dio su mirada personal sobre el RIGI: "Lo venimos diciendo desde hace tiempo, pretendemos que nos den los argumentos del por qué sí, toda vez que a mí me toca gestionar o representar una comunidad que en materia minera, fundamentalmente, pretende el desarrollo sustentable y sostenible de esa comunidad, y en la misma no encontramos ningún tipo de empresario que pueda acogerse a este régimen haciendo una inversión superior a 200 millones de dólares", dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

"Por lo tanto, creemos que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas no está tenido en cuenta en este régimen. Y si bien los actores de la actividad en materia de operadores de las minas o titulares de las empresas dicen que sin RIGI no habrá inversiones, vemos que durante más de 20 años han habido inversiones. Existe un marco normativo que habría que respetar, Entonces, de verdad que no termina de cerrarnos del todo el RIGI", analizó el jachallero.

"Estamos todavía aguardando que quienes vayan a votar argumenten por qué sí o por qué no. Yo no tengo que adherir o no. Yo puedo decir cuál es mi mirada de situación y realmente no termina de cerrar para mi comunidad que el RIGI vaya a beneficiarnos", concluyó Espejo.

Detalló que considera que en Jáchal no existe ningún empresario que pueda acogerse a ese régimen y se enfocó en los proveedores. "Si bien ha habido algunas modificaciones, hablan de que los proveedores locales podrán formar parte en un 20% siempre y cuando se ajusten a diferentes condiciones, como es, por ejemplo, un precio competitivo en casa y que puedan brindar lo que la actividad demanda. Con una apertura de las importaciones, donde se pueden importar no solamente bienes de uso, sino también que los servicios dejan de tener este espíritu de local, creemos que de verdad las personas que están trabajando en la minería, como pequeñas y medianas empresas, no se van a beneficiar para nada".

¿Se vota o no se vota en Jáchal el RIGI?

Espejo afirmó que "espero sinceramente equivocarme oportunamente, porque vamos al fondo de la cuestión y es que la ley ya fue aprobada. Hay un marco normativo nacional de fondo".

Sostuvo que "a nosotros nos rige la ley 430-P. Somos un municipio de segunda categoría, por lo tanto es una ley provincial la que nos va a regir".

También afirmó sobre cómo votará el legislador por Jáchal y ex intendente, Miguel Vega, que "la postura del diputado no la conocemos. La verdad que habría que consultarlo. Tenemos diálogo, pero no hemos hablado puntualmente de este tema".

Por otro lado en el Concejo Deliberante de Jáchal, dijo que "hay un interbloque de concejales que tiene mayoría, con la presidencia inclusive. Estamos tratando diferentes temas, estamos conversando. Hemos tenido un diálogo muy importante".

Y sobre el RIGI aseguró que los ediles "tienen un pensamiento similar al mío". Aclaró que con ellos "hemos trabajado mucho en diferentes situaciones, No sabemos si tenemos que votarlo o no (al RIGI). Es lo que hemos conversado en diferentes momentos, pero bueno, no ha llegado el momento de tratar y de definir ni tampoco sabemos si lo vamos a hacer".