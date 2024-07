La insospechada interna que generó el RIGI dentro del uñaquismo

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones generó una nueva grieta dentro del peronismo sanjuanino, que ya viene intentando resolver una interna que arrastra desde hace más de una década. El diputado nacional Walberto Allende , presidente de la comisión de Minería en el Congreso, votó a favor del RIGI. Que le haya dado su apoyo a esta especie de promoción industrial que beneficia a la minería no es sorpresivo. Lo que sí es observado de cerca dentro del justicialismo es su apoyo a esta movida nacional y su pedido público para que los diputados provinciales le den el visto bueno a la iniciativa nacida de las entrañas mileistas. Su apoyo se contrapone con lo que vienen militando otros dirigentes del círculo de confianza del senador Sergio Uñac, como lo son Mauricio Ibarra y Cristian Andino .

Lo que pasó después con la Ley Bases y el RIGI es historia reciente. Se terminó aprobando –con cambios y negociaciones de por medio-, constituyendo la primera gran victoria legislativa del presidente Milei. El lunes 8 de julio el único diputado sanjuanino de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, presentó en la Cámara el proyecto de adhesión a la Ley Bases y al RIGI. Ahora el orreguismo hará lo propio y enviará un mensaje del Ejecutivo con el fin de cosechar más voluntades.

No está definido qué pasará en Diputados. Todo apunta a que los giojistas votarán en contra y en los uñaquistas hay dudas. De los 15 legisladores que le responden al pocitano, hasta ahora el único que se expresó totalmente en contra es Horacio Quiroga, del Frente Grande. Ante las consultas de este medio, el resto aseguró que votará en contra de la Ley Bases y sostienen que con el RIGI hay dudas.

Por estas horas, se está dando un cruce de ideas dentro del peronismo uñaquista. Por un lado, Allende, quien se ha manifestado a favor del RIGI y milita para que los diputados sanjuaninos voten a favor del régimen de fomento a grandes inversiones. Incluso, se lo ha podido ver comunicando su postura en los medios de comunicación. Para el nuevejulino, el RIGI es una oportunidad para San Juan, que excede a Orrego. Es más, viene insistiendo con la necesidad de que el peronismo “deje de pelearse con todo el mundo”.

Allende es actualmente el presidente de la Comisión de Minería en Diputados. A la hora de defender a la minería, insiste en los beneficios para San Juan y cita cifras, como los 15 millones de dólares que recibió la Provincia durante los primeros cuatro meses del año en concepto de regalías.

La postura del legislador se contrapone con la de otros popes del uñaquismo, entre ellos Mauricio Ibarra y Cristian Andino, dos hombres que forman parte del círculo de máxima confianza del ex gobernador. No les cierra el RIGI y tampoco apoyar una medida que salió de las entrañas libertarias del gobierno.

Los diputados no quedan afuera del tironeo. A la disyuntiva generalizada se le adiciona otro condicionamiento y es que Uñac no apoyó el RIGI. “Es nuestro conductor, nos parece raro ir en contra”, agregó otro dirigente en estricto off.

El debate de la Ley Bases y del RIGI quedará para agosto, una vez que se haya resuelto la interna peronista. No hay apuro dentro del Gobierno. En el medio, buscan conseguir más adhesiones. Para el orreguismo es política de Estado. Saben que falta un largo camino para que se reglamente a nivel nacional y eso tranquiliza. El impacto de las opiniones divididas dentro del uñaquismo aún no se pueden estimar. La hora de la verdad será cuando los legisladores levanten la mano. Y para eso, falta.