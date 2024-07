Movida política: el gobierno de Orrego evalúa presentar su propia adhesión al RIGI en Diputados

Apenas se supo que el cuerpo normativo había ingresado, las objeciones del peronismo no tardaron en llegar. En el recinto, el orreguismo no tiene mayoría y necesita construir consensos. E s sabido que el manejo de los tiempos en política es un arte que hay que dominar. El debate de la Ley Bases no cayó en el mejor momento porque el PJ está renovando autoridades y se encamina a resolver la interna entre Sergio Uñac y José Luis Gioja el 11 de agosto. Por eso, no prima el apuro dentro del orreguismo. Saben que después de las elecciones internas de los peronistas, será el momento para encaminar la Ley Bases. Además, la norma no ha sido reglamentada a nivel nacional y este es un proceso que demorará porque su implementación presenta dificultades burocráticas.

Entendiendo el factor tiempo, el oficialismo evalúa por estas horas presentar un mensaje del gobernador Orrego a Diputados. Este mensaje será para pedir la adhesión a tres de los siete capítulos de la Ley Bases. Son los más importantes para la Provincia y entre ellos está el RIGI. Saben que no representa lo mismo para el peronismo aprobar un proyecto de la Libertad Avanza que uno de Orrego. La movida política apunta a generar consensos, para que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones salga con la mayor cantidad de votos posible.

Que el primer mandatario sea quien presente el mensaje en Diputados le da más peso específico. Y expone desde otro lugar a los que voten en contra. No es lo mismo decirle que no a la Libertad Avanza que al propio Gobernador. Los votos negativos podrían interpretarse como “obstaculizadores”. Argumentan que durante los 20 años de gobiernos peronistas los legisladores de Producción y Trabajo “jamás pusieron piedras en el camino”, menos a los mensajes del Ejecutivo.

La primera provincia que adhirió al RIGI fue Río Negro. Ahora, el régimen está cerca de ser aprobado en Jujuy.

Los legisladores debatirán en comisión tanto el proyecto de Patinella como el mensaje de Orrego. El que tome estado parlamentario, será tratado en el recinto y será este último.

Orrego cuenta con 12 votos propios (9 de Producción y Trabajo, uno de la UCR, uno del PRO y otro de ACTUAR). A estos 12, se le suma la mano alzada obvia del libertario Patinella. Según anticiparon a este diario, los tres bloquistas también se sumarán al lote de legisladores que apoyarán la Ley Bases. Esta decisión le permite al partido de la estrella abrochar una gentileza con el gobierno provincial y al mismo tiempo, enviar una señal a los libertarios, con quienes hubo acercamiento luego de que Luis Rueda admitiera la vocación bloquista de acompañar a los oficialismos nacionales. Todos los votos suman 16.

Los giojistas dicen que van a votar en contra. Son dos legisladores. Los uñaquistas suman 15 diputados. La respuesta no es unánime sobre el camino que seguirán. Los diputados de departamentos mineros informaron a este diario que están en duda. Tanto el jachallero Miguel Vega como el calingastino Jorge Castañeda aseguraron que aún no tienen definido qué harán con el RIGI. Es más, este último dijo que ha mantenido reuniones con empresarios mineros y continuará con más encuentros programados para definir qué va a hacer. Otros optaron por el silencio.

Quedan tres votos. Del gramajista Gabriel Sánchez, del angaquero Marcelo Mallea y de Franco Aranda, del Frente Renovador. De igual modo, los votos de los diputados podrían sufrir modificaciones con la movida política del orreguismo.

Mientras se da esta danza de gestos, los operadores de importantes proyectos mineros esperan -con cautela, pero al mismo tiempo con entusiasmo- los beneficios de un régimen que le mejora las condiciones a los grandes capitales que están detrás de Los Azules, Hualilán, Josemaría, Filo del Sol, entre otros. Y “algunos nuevos” que desde el Gobierno optaron por mantener en reserva.