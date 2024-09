El Gobierno de San Juan busca, por ley, cambiar el sistema de contratación de médicos

Dobladez evitó polémizar sobre el paro de los médicos y, en cambio, informó sobre la reforma de la normativa que prevé el Gobierno de San Juan, que podría significar un gesto hacia los trabajadores, con el orden del sistema y pagos más coherentes respecto al servicio que prestan.

En este sentido, el ministro detalló que "el Ministerio puede ofrecer cumplir más carga horaria con otro sistema de contratación. Hay profesionales que cumplen 24 horas en el hospital, en una guardia, y podríamos trabajar con ellos en otros horarios de otros días de la semana. Pero para eso hay que llegar a un sistema de contratación que tiene que ser avalado legalmente, y en eso estamos trabajando junto a Asesoría Letrada, Delegación Fiscal, y con la Legislatura para avalarlo".

También aseguró que "no nos dan los números de los profesionales médicos. Entonces tenemos que ver si con los mismos profesionales médicos, les podemos ofrecer mayor carga horaria con una remuneración acorde, por supuesto". Esta escasez de médicos, especialistas en particular, es un dilema histórico en todo el país que no logra solución y se ha potenciado este año con la preferencia de algunos doctores de cruzar a Chile esporádicamente para conseguir mejores salarios.

Paro de médicos y suspensión de cirugías

Tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, durante la cual no se llegó a ningún acuerdo, el Sindicato Médico en San Juan anunció tres jornadas de paro. El ministro Dobladez dijo este miércoles que "no nos han llegado las notificaciones hasta el momento de la Subsecretaría de Trabajo. Estamos informados por los medios nada más. Vamos a esperar la comunicación fehaciente para recién poder contestar algo".

Incluso, consultado sobre si habrá descuento de día de paro, no se quiso posicionar al respecto, lo que da cuenta de que oficialmente buscan no encrispar el clima de negociación.

El gremialista Daniel Sanna había anunciado este martes en diálogo con radio Estación Claridad que las nuevas medidas de fuerza se dan después de cuatro meses de negociaciones y nueve audiencias, porque "no se han logrado avances significativos". Así, prevén reclamar mejoras salariales y laborales el 3 de octubre con paro de 24 horas con guardias mínimas en hospitales y centros de salud para atender emergencias; y 9 y 10 de octubre; paro de 48 horas con las mismas condiciones.

Sanna expuso que entre los temas de reclamo están las licencias: "No se le estaban otorgando a las licencias, no se usan las herramientas legales que hay y decretos que hay del 2015 para cubrir la necesidad que hay de profesionales. Porque a nadie escapa la realidad de que faltan médicos y que cada vez vamos a tener menos médicos, porque realmente se están yendo del país mucha gente y se están yendo a otras provincias a trabajar. Entonces, los profesionales van quedando sin licencia o para poder salir de licencia se tienen que cubrir entre ellos", afirmó.

En este marco, Dobladez se refirió a una situción que dio en el servicio del Hospital Rawson que "ayer tuvimos la suspensión de dos cirugías de traumatología en el Hospital Rawson, debido a que los congresos forman parte de la capacitación de los profesionales y nosotros los tenemos que seguir manteniendo capacitados y actualizados. Hubo un inconveniente con la suspensión de dos cirugías de traumatología, pero ya están solucionadas porque se operan el martes de la semana que viene. No eran cirugías de urgencia".