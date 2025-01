El Gobierno abrió la puerta a un acuerdo con el PRO, pero puso condiciones

Un acuerdo con el PRO: condiciones claras

Martín Menem fue enfático al referirse a la posibilidad de una alianza con el PRO: "Tenemos un espíritu amplio, pero no vamos a cometer errores del pasado, como las alianzas con un fin meramente electoral. Sabemos cómo terminan. Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso", advirtió. De esta manera, el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente libertario dejó en claro que, si bien están dispuestos a considerar acuerdos, "las ideas no se negocian" y el rumbo fijado por Milei es "innegociable".

Menem destacó la importancia de mantener una lucha coherente contra el populismo y reiteró que la "batalla cultural" sigue siendo uno de los pilares del proyecto de La Libertad Avanza. "No vamos a mirar tanto de dónde vienen, pero sí no nos vamos a mover un centímetro del rumbo que hemos fijado", subrayó.

Candidaturas: Karina Milei, una opción que no se descarta

En cuanto a las posibles candidaturas dentro de la coalición, Menem se mostró favorable a que Karina Milei se postule, aunque aclaró que su decisión dependerá de su propia voluntad. "Reúne todas las condiciones. Ha sido capaz de hacer que Javier llegue a la presidencia sin tener un partido, su capacidad como dirigente está de manifiesto", expresó, aunque subrayó que "la decisión es muy personal" y podría ser más valiosa en su rol actual, cerca del Presidente y en su gestión.

Sebastián Pareja también reconoció las cualidades de Karina Milei, pero dejó claro que no están trabajando en su candidatura por el momento. "Si Karina Milei termina siendo candidata, bienvenido sea, pero por ahora estamos enfocados en la gestión", dijo.

A pesar de la creciente especulación sobre los nombres que podrían integrar las listas, tanto Menem como Pareja coincidieron en que, por el momento, lo más importante es no desviar la atención hacia las candidaturas. "Las ideas están por encima de los candidatos", enfatizó Menem, al señalar que las especulaciones sobre los nombres son prematuras cuando aún falta tanto tiempo para las elecciones.

El rumbo claro y el rechazo a la "tibieza"

El diálogo sobre la estrategia electoral de cara al 2025 también incluyó una reflexión sobre el futuro del país. Martín Menem dejó en claro que no hay lugar para "la tibieza" en las elecciones de medio término. "Va a ser una elección donde se va a definir los que apoyan el rumbo del Gobierno y los que no lo apoyan. No va a haber tanto lugar para la tibieza de la avenida del medio. Es un paso adelante o quedarnos con el fracaso del kirchnerismo", analizó, apuntando a la dicotomía entre los que abogan por "una Argentina más libre, con menos Estado y más libertad", y aquellos que representan "el pasado y el fracaso", en alusión a los gobiernos del kirchnerismo.

Pareja, por su parte, también se mostró firme en cuanto a las líneas que no están dispuestos a transitar. "Las ideas que estamos combatiendo son innegociables", dijo, haciendo alusión a la "batalla contra el populismo" como uno de los ejes fundamentales de la coalición.

El acuerdo con el PRO: una posibilidad que depende del respeto a la línea de trabajo

Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue la posible relación con el PRO en el ámbito parlamentario y electoral. Según Menem, el bloque de diputados de La Libertad Avanza ha trabajado estrechamente con el PRO durante 2024, sin mayores inconvenientes. "Con el PRO hemos trabajado todo el 2024 espalda con espalda, con el apoyo de todo el bloque. Han sido incondicionales con las ideas que estamos llevando adelante y 2025 va a ser de la misma manera", afirmó, dejando entrever que las buenas relaciones continuarán.

En cuanto a un posible acuerdo electoral con el macrismo, Menem se mostró optimista, asegurando que "seguramente" llegarán a un entendimiento en su momento, siempre y cuando se mantenga la línea política trazada por Milei. Pareja coincidió en este análisis, reafirmando que "no hay un impedimento ideológico" para sumar a otros espacios que compartan las ideas fundamentales del proyecto libertario.