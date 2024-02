El gobernador de Chubut no retrocede: "Tienen hasta el miércoles"

Las posturas de los mandatarios se da en medio del reclamo de la provincia de Chubut por la retención de $ 13.500 millones de sus fondos coparticipables y de la reciente eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires, que se suma a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador al Transporte Público, que también provocó distintas demandas judiciales contra Nación.

Fuerte discurso de Torres contra el Gobierno

"Tengo la obligación de defender los intereses de la provincia cueste lo que cueste. Tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo, no me van a sacar de eje. No estamos mendigando nada", exclamó Torres. Y explicó: "Cuando uno habla de deudas, depende para qué y en qué condición. Los medios de capital federal no saben lo que vivimos acá en Chubut. La salud, la educación y la seguridad salen plata". Y le apuntó directamente al uso de redes sociales por parte de Javier Milei: "Cuánto odio puede haber en una persona para que tenga tanto resentimiento y se burle de un chico con síndrome de Down. Tiene un componente muy peligroso, qué ejemplo le da el presidente a las nuevas generaciones. El ejemplo es la burla, el odio y el insulto".

"Desde el gobierno dijeron: Les retuvimos nueve mil millones de pesos porque tu gobernador hizo algo que no gustó", reveló Torres. Y agregó: "No me vengan con trámites burocráticos. Chubut manifestó voluntad de pago desde el momento uno. Nación no quería cobrar porque querían que recurramos a las tasas que son usurarias".

"Están discriminando y amedrentando. El Gobierno sube al ring enemigos imaginarios. Del Banco Central nos confesaron que es algo político para disciplinar a las provincias. Quieren matar a una provincia chica. Chubut es un barrio porteño dicen, son 500 mil habitantes, que nos puteen si total es negocio disciplinar al resto", contó Torres. En esa línea, advirtió: "Después de este embate, nos juntó a todos los chubutenses, nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

"No quiero ir más a la Rosada, no quiero pedir un peso. No nos pisen la cabeza. No nos molesten más. Fue una decisión de los sindicatos, los jubilados, las cámaras empresariales", afirmó Torres en su discurso en la Legislatura, y contó: "Nos reuniremos en CABA con el resto de los gobernadores patagónicos y ahí decidiremos el paso a seguir. No nos someterán con amenazas". Y añadió: "La paz social se rompe cuando un Estado no puede dar medicamentos, educación. No hay que llegar a estos límites. Tenemos hasta el miércoles para que haya una solución, que debe ser concreta".

Apoyo para Torres

En respaldo al reclamo de Torres, quien advirtió hace días que si no recibe los fondos coparticipables paralizará el envío de petróleo y gas de su provincia, su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que interrumpirá la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles.

"Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella a la agencia estatal Télam. Quien también salió en defensa de Buenos Aires y de Chubut fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al manifestar su "solidaridad" con ambos distritos por "sufrir arbitrarios recortes de sus recursos por parte del Gobierno nacional".

"Mi solidaridad con el gobernador Axel Kicillof, otro colega, que al igual que Ignacio Torres, acaba de sufrir arbitrarios recortes de sus recursos por parte del Gobierno nacional", publicó Zamora en sus redes sociales. Por su lado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pidió al presidente Javier Milei que "convoque al diálogo" a los mandatarios provinciales para resolver, entre otros temas, el conflicto por los fondos coparticipables de Chubut.