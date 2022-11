El giojismo negó un acuerdo político con Rubén García y seguirá investigando la gestión

Salud El tomógrafo ya está funcionando en el ex Hospital Español pero las diferencias con Siemens siguen

Durante las últimas horas, la rosca de pasillo municipal estuvo agitada por la presunta reunión entre el diputado Juan Carlos Gioja y García. Desde hacía tiempo que no se veían las caras en una misma mesa. Se habló de un supuesto acuerdo. Una suerte de tregua ante la cercanía de las elecciones. Pero la tropa no piensa lo mismo.

Ya en la columna de domingo de este diario, una alta fuente de Lealtad Justicialista dijo que las chances de sellar un trato con el jefe comunal eran casi nulas porque "mordió la mano que le dio de comer". Este miércoles, tras las reuniones de comisión de Hacienda y Presupuesto, y la de Asuntos Legales y Constitucionales, el concejal Olguín -alfil del espacio que conducen los hermanos Gioja- aseguró que "vamos a seguir investigando" a García.

"Hacemos lo que dice la Carta Orgánica que surgió de reiterados pedidos de informe y reclamos para usar la banca del vecino", explicó el edil. Entre los principales problemas de gestión, señaló: "Hay obras inconclusas, falta el presupuesto participativo y se bajó el sueldo de una manera irregular".

También informó que el Concejo está abocado al análisis de las siete horas de interpelación y el informe de 993 páginas que presentó el comunero. "Este es un proceso de evaluación y corroboración", dijo. Por otro lado, aclaró que "nadie quiere llegar a un juicio político".

Además, Olguín -que suena como potencial candidato a intendente entre los ocho concejales giojistas, al igual que Romina Ríos y el presidente del Deliberante, Juan Carlos Salvadó- no descartó la intención de jugar por el sillón municipal. No obstante, dijo que "no es momento de hablar de candidaturas".