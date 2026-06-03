Patricia Bullrich le prometió a Karina Milei que se queda en La Libertad Avanza

Tras presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

Tensión Patricia Bullrich presentó su renuncia a la presidencia de la bancada libertaria en el Senado

Interna Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

Bullrich publicó en un mensaje de X el encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad tras diferenciarse del Gobierno por el pliego de la jueza María Verónica Michelli : "Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei", expresó.

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El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado. El contenido de la charla fue reservado pero todas las fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas coincidieron en señalar que fue positivo.

Y sirvió para ratificar que Bullrich seguirá en La Libertad Avanza.