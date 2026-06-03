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Patricia Bullrich le prometió a Karina Milei que se queda en La Libertad Avanza

Tras negar, por la mañana, la chance de una fractura, Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei para ratificar su continuidad dentro del oficialismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras presentar su renuncia al bloque, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, mantuvo un encuentro con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

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El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado. El contenido de la charla fue reservado pero todas las fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas coincidieron en señalar que fue positivo.

Y sirvió para ratificar que Bullrich seguirá en La Libertad Avanza.

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