El Senado debatirá este jueves con proyectos claves, sin el pliego de la jueza que Milei propuso, pero ahora no quiere

En medio de una creciente polémica interna, la Cámara de Senadores llevará a cabo este jueves a partir de las 11 de la mañana una nueva sesión ordinaria. Si bien el temario original incluía definiciones sobre designaciones judiciales, la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles acordó postergar el debate sobre el pliego de la doctora Verónica Michelli , cuya postulación para un cargo de jueza en La Plata ha generado un fuerte cortocircuito entre el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista.

El Gobierno nacional decidió retirar la postulación de Michelli, un movimiento que ha sido interpretado como una represalia política. El motivo central de este rechazo, según trascendió, es el vínculo familiar de la candidata: Michelli es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , quien ha realizado investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, un tema de especial sensibilidad para los hermanos Milei.

Esta decisión ha provocado fisuras dentro del oficialismo. Patricia Bullrich, presidenta del bloque, manifestó su desacuerdo y llegó a ofrecer su renuncia tras anunciar que no avalará el pedido del Ejecutivo. A este escenario se suma el gesto de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recibió a Michelli este miércoles, marcando un nuevo capítulo en su distanciamiento del presidente Javier Milei. Ante la falta de consenso y el rechazo de senadores del sector dialoguista, se decidió dejar este punto para más adelante y avanzar con otros dictámenes de la Comisión de Acuerdos.

Pago a holdouts y propiedad privada: el eje de la sesión

A pesar de la postergación del caso Michelli, la Cámara alta avanzará con dos proyectos de alto impacto económico y legal:

Acuerdo con Holdouts: Se tratará el pago de aproximadamente 175 millones de dólares a los últimos acreedores que mantenían litigios contra el país por el default de 2001, específicamente los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund . El acuerdo, que tiene como fecha límite el 30 de junio, busca cerrar definitivamente estas demandas avaladas por la justicia estadounidense.

Se tratará el pago de aproximadamente a los últimos acreedores que mantenían litigios contra el país por el default de 2001, específicamente los fondos y . El acuerdo, que tiene como fecha límite el 30 de junio, busca cerrar definitivamente estas demandas avaladas por la justicia estadounidense. Inviolabilidad de la Propiedad Privada: El cuerpo debatirá un proyecto del Ejecutivo que busca reformar la Ley de Expropiaciones y el Código Civil y Comercial. Entre los puntos más destacados se encuentran:

La exigencia de estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad para declarar un bien de utilidad pública.

para declarar un bien de utilidad pública. La actualización de indemnizaciones por inflación y la inclusión del lucro cesante .

. La implementación de un proceso sumarísimo para desalojos y mecanismos de restitución anticipada de inmuebles frente a ocupaciones ilegítimas.

y mecanismos de restitución anticipada de inmuebles frente a ocupaciones ilegítimas. Cambios en el régimen de protección de tierras rurales.

La sesión de este jueves se perfila así como un escenario de doble vía: por un lado, el intento del Gobierno por consolidar reformas legales y financieras; y por otro, la visibilización de una interna política que mantiene en suspenso las designaciones en el Poder Judicial.