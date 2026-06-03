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Interna

Villarruel apoyó a la candidata a jueza que Milei no quiere

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con la cabeza del Ejecutivo Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Minutos antes de que la reunión de Labor Parlamentaria resuelva postergar la definición del pliego judicial, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió en su despacho a Verónica Michelli. El encuentro se dio después del pedido de Casa Rosada para retirar el trámite parlamentario.

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El respaldo de la titular de la Cámara alta sucedió después del cimbronazo que generó el anuncio de Patricia Bullrich en virtud de que el pliego judicial continúe su camino en el recinto y sea finalmente aprobado. Por la comunicación, la jefa de bancada oficialista puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei, quien no la aceptó.

Pero la decisión de la exministra también causó discrepancias internas dentro de la bancada: los legisladores que responden a Karina Milei quieren que se acate el pedido del Ejecutivo y que el pliego no siga. Nadia Márquez y Juan Carlos Pagotto son dos de los que adelantaron su postura.

El expediente de Verónica Michelli ingresó al recinto el 9 de abril pasado y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo cuando expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo pidió retirar su diploma luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el Caso $LIBRA.

El pliego de Michelli podría ser llevado al recinto la tercera semana de junio ya que en Labor Parlamentaria se acordó que quede afuera del temario de la sesión ordinaria de este jueves 4 de junio.

La bancada radical en su conjunto, Convicción Federal y Primero los Salteños fueron algunos de los espacios que ratificaron que el pliego deba ser aprobado en el recinto.

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