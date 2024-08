Disensos y silencios en Diputados por el caso del abogado preso que está ternado para un cargo judicial

De la Fuente está investigado por la Justicia Federal por su presunta participación en un caso de trata de personas y permanece alojado en el Penal de Chimbas desde principios de julio. Con vasta experiencia en tribunales, el penalista terminó ternado por el Consejo de la Magistratura el 22 de mayo, para el cargo de defensor oficial en uno de los dos concursos que en total tienen en juego 21 puestos de juez, fiscal y defensor. Los otros dos preseleccionados en la terna con De la Fuente son Emma Baigorria y Jorge Olivera.

El caso de la Justicia Federal que involucra al abogado saltó luego de que fuera ternado por el Consejo de la Magistratura, cuando las ternas ya habían sido enviadas a la Legislatura para la segunda etapa que dicta el proceso. Por eso quedó en manos de la comisión de Justicia expedirse al respecto, pero como es una situación que nunca antes se dio, el posicionamiento se hace esperar. Tampoco se sabe bien qué opciones barajan, dado el silencio de Quiroga.

image.png Marcela Quiroga (de frente) acompañada por Mario Herrero y otros legisladores que integran la Comisión de Justicia y Seguridad, siguieron con las entrevistas este viernes a los aspirantes a cargos judiciales.

Quienes sí respondieron a la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN fueron dos de los legisladores que integran la comisión. Y hay divergencias de opiniones. Para el giojista Mario Herrero, la comisión no debe actuar. Para el bloquista Luis Rueda, debe decidir urgente.

"En mi opinión no hay nada que decidir. Que pueda o no estar en la entrevista no lo inhabilita para continuar en la terna. Eso ya lo decidió el Consejo de la Magistratura y osotros carecemos de competencia para modificarlo", sostuvo Herrero. Y agregó que "nosotros solo tomamos una entrevista de conocimiento que no es obligatoria. El procedimiento es Concurso, evaluación del Consejo de la Magistratura, conformación de ternas y remisión a la Cámara. Quien evalúa es la Cámara en plenario, la Comisión no emite despacho pues no se trata de un proyecto", argumentó.

Herrero hizo referencia así a que lo que fija la Constitución Provincial sobre la competencia de cada órgano en el proceso de selección de miembros del Poder Judicial. En su artículo 216º es que "son funciones del Consejo de la Magistratura: 1º ) Proponer por terna remitida de la Cámara de Diputados, el nombramiento de magistrados judiciales, titulares del Ministerio Público y Fiscal de Estado; 2º ) Proponer a la Cámara de Diputados el traslado de los magistrados y miembro del Ministerio Público; 3º ) Organizar y resolver los concursos abiertos de antecedentes y oposición para las vacantes e integración de las ternas de nombramiento". Mientras que para la Cámara de Diputados, constitucionalmente se establece en el artículo 150° que entre sus atribuciones está "designar a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura a los magistrados judiciales, Fiscal General de la Corte de Justicia, titulares del ministerio público y Fiscal de Estado".

En el caso de Rueda, opinó que "no sé qué dice la ley, no soy de tomar una opinión hasta que no haya una cuestión juzgada, o sea yo no tengo acceso a la causa, no sé si está comprobado ya todo lo que se dice. Pero obviamente creo que una de las cuestiones que habla es la honorabilidad de las personas que tienen que estar ternadas o tienen que venir ternadas, en este caso hay una duda con respecto a lo que ha salido, a las denuncias que han habido, a lo que se está investigando, si bien creo que todavía no hay cosas juzgadas, pero hay una cuestión judicial, un proceso judicial. Me parece que tienen que tomar una decisión, yo cuando hablé dije que esto tiene que ser inmediato porque ya se tiene que empezar a tratar también esta esta cuestión".

Efectivamente lo que mencionó Rueda es ya se echó a andar el calendario de entrevistas a los ternados, instancia que incluso venía demorada dado que la Legilsatura tiene las ternas ingresadas desde junio. Ya se concluyeron dos jornadas, entre este jueves y hoy viernes para ir evaluando a los preseleccionados a diversos cargos de Juez de Paz. Entre los pendientes quedaron para "los días sucesivos", según la información de la Legislatura, citar a los demas ternados, entre los que figura De la Fuente y queda, entonces, abierto el interrogante sobre su futuro en el concurso judicial.