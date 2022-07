Cuántos sanjuaninos componen la "economía popular", de qué trabajan y cómo les pagan

El último informe del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), de febrero de 2022, que es tomado por la Secretaría de Economía Social, echa algo de luz sobre el tema. No tanto en lo estricto sobre quiénes perciben planes sociales, sino sobre los anotados en el listado nacional para tener los beneficios. Son 70.966. Una masa que representa el 15,6% de los 456.074 que conforman la población sanjuanina que tiene entre 18 y 65 años. En tanto, la cantidad de trabajadores empadronados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) son 77.228. Es decir que la proporción entre trabajadores de la economía popular y trabajadores del sector privador registrado es del 92%.

Sin título.jpg Fuente: Informe Características laborales y productivas en la economía popular de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

En San Juan, esa proporción es positiva, en relación al resto de las provincias. Por ejemplo, en nueve provincias del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) las inscripciones al Renatep superan a los trabajadores asalariados del sector privado. Además, de acuerdo al documento nacional, si se compara la cantidad de inscriptos en relación a la población de 18 a 65 años de cada provincia, es posible advertir que en Santiago del Estero dicha relación alcanza el 30,1% mientras que Chaco, Formosa, Jujuy y Salta la proporción se ubica entre el 20 y 25%. En el caso de Tucumán, Misiones, Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, La Rioja, San Juan y San Luis, los porcentajes de población inscripta en el Renatep se encuentran entre el 10 y 20%.

En qué trabajan esos 70.966 sanjuaninos. Si se sigue la tendencia nacional, el 33,6% entra en la categoría de “Servicios personales y otros oficios” (como servicios de limpieza o peluquería) y el 28,8% a servicios sociocomunitarios (como trabajadores de merenderos y comedores), mientras que el resto de las categorías se distribuye entre comercio popular y trabajos en espacios públicos (11,8%); construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental (8,6%); agricultura familiar y campesina (8,3%); y recuperación, reciclado y servicios ambientales (4%). Así condensó los datos el portal Chequeado. El empleador no es el Estado propiamente dicho. Pero es quien financia a las organizaciones sociales que los emplean.

Sin título.jpg Gráfico elaborado por el sitio Chequeado con base en la información proporcionada por la Secretaría de la Economía Social.

Según explicó Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), a Chequeado, “en gran parte, la economía social y popular necesita para sostenerse transferencias de ingresos o subsidios, que pueden darse a través de programas como el Potenciar Trabajo, para financiar los ingresos de los hogares de los participantes y el capital de trabajo necesario para la actividad”.

Este ingreso lo manejan, en San Juan, un puñado de organizaciones. Según reveló este medio, el Movimiento Evita es el que más planes sociales maneja con unos 8.000. Al frente de la organización están los dirigentes David Domínguez y Pablo Carricondo. En segundo lugar, se encuentra Barrios de Pie, el mismo movimiento que aglutina a Libres del Sur. Mauro Godoy y Mauricio Chanquía son los principales referentes del movimiento. También figuran el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, la Agrupación Virgen de Fátima y Amas de Casa. Por su lado, el Gobierno local gestiona 3.500.

Qué es la economía popular, según sus propios defensores

En el libro Organización y economía popular, de Juan Grabois y Emilio Pérsico, la definen como: "Es el sector económico que anda en chancletas. En realidad la economía popular es, en primer lugar, la economía de los excluidos, pues está conformada por todas las actividades que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecernos a todos un trabajo digno y bien remunerado como obreros en una fábrica o empresa. Definimos a la economía popular como los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido".

El clientelismo

Amén de la necesidad de buscar alternativas en el mundo laboral argentino, y la validez de la presencia de organizaciones sociales, es indudable que el clientelismo es parte del sistema. La misma ex presidente lo mencionó: “El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública”. Está la lectura coyuntural porque Cristina apuntó indirectamente contra los socios políticos del actual mandatario, Alberto Fernández, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Pero también está la realidad, Muchos argentinos están atados a quienes reparten los planes sociales.

En San Juan, por ejemplo, pasó con Abel Peralta, del Movimiento Teresa Rodríguez, cuyos audios de WhatsApp se viralizaron. El dirigente social pidió a un grupo de personas que asistan a una marcha frente a la Municipalidad de 9 de Julio. "Los quiero a todos los de la organización. No me empiecen con excusas ni con que no quieren ir. No vayan, pero, después, cuando yo cargue para los planes, no me digan "a mí por qué no me cargaste"", espetó en su momento.