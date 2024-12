Cornejo y Triaca se reunieron en Buenos Aires para trazar agenda política hacia 2025

Reformas El gobierno quiere privatizar el ex gasoducto Néstor Kirchner

Apoyo Ex ministro clave de Mauricio Macri dijo que el triunfo de Milei fue "lo mejor para la Argentina"

Durante el encuentro, Cornejo y Triaca coincidieron en la importancia de reforzar el diálogo como herramienta fundamental para enfrentar los desafíos actuales. El legislador sanjuanino subrayó el respaldo popular que ha recibido el gobernador Marcelo Orrego y su equipo en la provincia, señalando que ese apoyo refleja la confianza de los sanjuaninos en la gestión: "Son tiempos difíciles, pero se está haciendo un gran esfuerzo para cumplir, y la gente lo siente así; por eso acompaña."*

De cara a 2025, Cornejo aseguró que el PRO en San Juan seguirá consolidando un frente político amplio, liderado por Orrego, para impulsar los cambios necesarios para el desarrollo de la provincia y el país.

"Con Jorge y en sintonía con Mauricio Macri, coincidimos en que en provincias como San Juan, donde hay un camino recorrido y un frente consolidado, debemos seguir trabajando codo a codo para alcanzar los cambios profundos que merecen nuestra provincia y que sumen al desarrollo del país", dijo.

El legislador también hizo hincapié en el valor del trabajo en equipo y la construcción de consensos como pilares del proyecto político: "Desde hace años entendimos que las individualidades no llevan a ningún lado. Es por eso que recorrimos un camino junto a partidos con diferentes ideologías políticas, con quienes coincidimos y también nos diferenciamos. La gente está harta de las peleas políticas, necesita soluciones. En lo personal, siempre me van a encontrar del lado del trabajo y en equipo, no conozco otra forma"