lunes 15 de diciembre 2025

Medida de fuerza

Controladores aéreos confirmaron el cronograma de paros: Cómo afectará los vuelos nacionales e internacionales

Las medidas impactarán en despegues durante fechas clave de fin de año y podrían complicar los viajes en plena temporada alta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos, anunció un cronograma de paros escalonados que afectarán vuelos nacionales e internacionales en distintos aeropuertos del país durante las próximas semanas.

Las medidas de fuerza se profundizan tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a la que el sindicato acusa de incumplir acuerdos y de sostener una política de “intransigencia” frente a los reclamos laborales y operativos.

El conflicto no es nuevo. Durante noviembre, ATEPSA ya había llevado adelante interrupciones parciales que impactaron en la aviación de carga, especialmente en turnos nocturnos. En aquel momento, el gremio sostuvo que la medida buscaba visibilizar una serie de reclamos que venían siendo planteados desde hacía meses sin respuestas concretas por parte de la empresa estatal. Ante la falta de avances, ahora decidió endurecer el plan de acción y extender la afectación a vuelos comerciales de pasajeros.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando”, expresaron desde ATEPSA en un comunicado al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

Según el sindicato, tanto los reclamos salariales como los operativos continúan sin respuestas, pese a haber sido presentados formalmente hace más de tres meses.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos que atraviesan una situación de emergencia dotacional, es decir, con falta de personal para garantizar el normal funcionamiento del servicio.

A esto se suman la revisión de ítems salariales como el monto por refrigerio y por trayectoria, la reapertura de la paritaria y la resolución de más de 60 reclamos operativos que, según denuncian, afectan la seguridad y la calidad del servicio de navegación aérea.

ATEPSA también puso el foco en la situación económica de los trabajadores del sector. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante”, afirmaron, y denunciaron que se están violando principios establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En ese sentido, señalaron que muchos controladores se ven obligados a tener dos o tres actividades laborales para poder llegar a fin de mes, debido a la falta de actualización salarial.

image

Cronograma de paros que podrían afectar vuelos durante las fiestas

El cronograma de paros anunciado por el gremio prevé distintas jornadas de afectación, con impacto progresivo sobre los vuelos:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Desde el sindicato aclararon que las medidas de fuerza solo afectan los despegues, lo que implica la restricción de autorizaciones de aeronaves en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Sin embargo, remarcaron que quedarán exceptuadas todas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Por su parte, desde EANA ratificaron su voluntad de diálogo y cuestionaron la postura del gremio. “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”, sostuvieron desde la empresa, y afirmaron que mientras las reuniones continúen, no puede darse por cerrado el proceso de negociación.

En ese marco, EANA informó que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros. La reunión coincidirá con el inicio del cronograma de paros anunciado por el sindicato, en un escenario de máxima tensión que mantiene en vilo al sistema aerocomercial argentino.

