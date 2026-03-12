jueves 12 de marzo 2026

Salarios

Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortan el acceso a la mina Veladero

Un grupo de docentes del norte sanjuanino se manifestaron impidiendo el tránsito hacia el yacimiento minero mientras se espera una oferta superadora del Gobierno en la paritaria provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de una jornada decisiva para el sector educativo en San Juan, docentes de los departamentos de Iglesia y Jáchal profundizaron este jueves una medida de fuerza directa en la zona de Baja El Colorado, donde mantienen cortado el paso de camiones hacia la mina Veladero. La protesta, que incluye caminatas y cartelería, busca visibilizar la situación que atraviesan los educadores que desempeñan sus tareas en las regiones más alejadas de la cordillera.

Bajo consignas como “Vida digna para docentes”, “No a la periferia docente” y “Zonas alejadas olvidadas”, los manifestantes reclaman por sueldos dignos y una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo. Así lo mostraron las fotos que publicó

image

Este bloqueo de rutas se produce en coincidencia con el día en que el Gobierno provincial y los gremios del sector retoman la negociación paritaria, prevista para las 14 horas. Tras el rechazo de la última oferta salarial, las autoridades gubernamentales ya adelantaron que presentarán una propuesta mejorada para intentar destrabar el conflicto.

image

La tensión en las rutas del norte es el correlato de un estado de alerta y movilización generalizado en toda la provincia, que tuvo su punto máximo de convocatoria el miércoles por la noche con una marcha de antorchas en la Plaza 25 de Mayo. Esta movilización alternativa surgió tras la suspensión de un paro de 48 horas originalmente programado para el 11 y 12 de marzo.

Las entidades gremiales UDAP, UDA y AMET se vieron obligadas a cancelar la medida de fuerza para ajustarse a la nueva Ley de Modernización Laboral nacional, la cual establece que la educación es un servicio esencial. Esta normativa exige garantizar un mínimo del 75% de presentismo en las aulas durante cualquier protesta y obliga a los sindicatos a presentar planes de paro con 24 horas de antelación para evitar multas millonarias.

La marcha de antorchas del miércoles contó con la participación no solo de los principales gremios docentes, sino también de otros sectores como ATE, el Sindicato de Trabajadores Judiciales y entidades gremiales de Cuyo que llegaron a San Juan para respaldar el reclamo.

En este contexto que limita las huelgas tradicionales, el corte de ruta en el acceso a Veladero representa un nuevo foco de presión por parte de los maestros de las zonas alejadas en busca de mejoras en sus condiciones de trabajo.

