Con Rossi de terapeuta, el peronismo sanjuanino hizo mea culpa y lanzó indirectas sobre el armado del PJ

Un ejemplo: la diputada Cristina López Valverde cuestionó el aumento de la dieta de los senadores de la Nación, que tiene entre los votos afirmativos a Uñac y a la camporista Celeste Giménez. "Me parece que se les fue la mano. Tenemos que dar ejemplo la clase dirigente", dijo la albardonera. Asimismo, recordó el triunfo peronista del 2019 con Alberto Fernández y marcó: "No volvimos mejores, las internas nos destrozaron y la gente se cansó de esperar".

La dinámica del encuentro militante, que tuvo lugar en el Club Los Ángeles, en Capital, estaba en el armado de paneles en el que los dirigentes exponían sobre sus experiencias particulares con el peronismo. Hubo representantes de San Luis y de Mendoza. Entre los expositores más locuaces figuró el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, recientemente afiliado al Partido Justicialista, pues antes perteneció al Confe.

Munisaga criticó el presente justicialista: "Abusamos de los procesos estratégicos, pero hace falta militancia". El rawsino hizo un análisis de la victoria de Javier Milei y la atribuyó a la "democracia digital directa". Por eso, según dijo, el peronismo tiene que "combatir en el espacio público". "Tenemos que sacar a la persona de ese sistema en el que está envuelto y traerlo a la comunidad", afirmó.

El mejor cruce -indirecto- se dio entre el jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el tres veces gobernador José Luis Gioja. Todo ante la silenciosa mirada de Rossi. El exintendente de 25 de Mayo sacó chapa de los triunfos en su departamento: "Hemos ganado todas las elecciones. Le hemos ganado a Milei".

Inmediatamente se puso en modo "interna del PJ". "Tenemos que ponernos las pilas, bajar la cabeza dónde la tengamos que bajar y poner los puntos dónde haya que ponerlos para organizar al justicialismo", lanzó. Acto seguido, acotó: "Lo incluimos al Flaco como dirigente nacional". Una manera muy elegante de decir que no está para la disputa sanjuanina.

El exgobernador tomó el guante. En su discurso, previo al panel de Rossi, valoró el encuentro y dijo celebrar estos "espacios dónde no haya dedo que marque quien va a ser y quién no va a ser", en alusión a Uñac, que tiene como favorito a Quiroga Moyano para la presidencia del PJ San Juan. Además, pidió "legitimar las conducciones" y que "no le tengamos miedo a los compañeros".

Este evento militante, que organizó la exsecretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro, fue la antesala a la reunión del Consejo Provincial Justicialista, que convocó Uñac para este lunes 22 de abril a las 20.30 en la casona de calle 25 de Mayo antes de avenida Alem.