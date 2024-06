¿Cómo va el megaconcurso para designar 21 jueces, fiscales y defensores en San Juan?

Según fuentes legislativas, si bien todavía están delineando el cronograma, las primeras entrevistas en la Legislatura local se prevén iniciar el 18 de junio y llevarán varias jornadas, teniendo en cuenta que son 63 postulantes los que hay que escuchar.

Este proceso de selección de jueces en San Juan es eminentemente político y esto se presta para algunas suspicacias. Entre los preseleccionados hay dos ex funcionarios, del PJ, que son el ex asesor letrado de Gobierno y ex candidato a intendente de la Capital, Carlos Lorenzo, y el ex secretario Legislativo de la Cámara de Diputados e hijo del ex fiscal de Estado provincial, Nicolás Alvo. Los nombres bajarán a votación al recinto, en donde tiene mayoría propia el uñaquismo.

La pregunta es cuándo terminarán de hacer las entrevistas. En la Cámara suponen que el trabajo llevará al menos dos semanas con lo que no se espera la definición de las designaciones antes de julio.

Así mismo lo consignó el vicegobernador Fabián Martín, quien en diálogo con Tiempo de San Juan analizó que "las ternas han tomado estado parlamentario en la última sesión y han pasado a la Comisión de Justicia. Y la Comisión de Justicia debe resolver a partir de qué fechas van a ser las entrevistas. Hay que entrevistar a todos los ternados, uno por uno. Y esto va a demandar algún plazo que no está preestablecido. Posiblemente sea todo junio. Yo entiendo que sí porque son 21 cargos en juego, hay que multiplicarlo por tres, son 63 personas que hay que entrevistar".

La selección de jueces, cuestionada en San Juan

Las entrevistas son una de las partes clave de la selección de miembros del Poder Judicial de San Juan. El proceso se inicia con la comunicación, por parte de la Corte de Justicia de San Juan al Consejo de la Magistratura, de las vacantes que se produjeron.

El Consejo de la Magistratura se estrenó con su composición tras el recambio gubernamental. Lo preside Juan José Victoria (por la Corte de Justicia); la representante del Ejecutivo es Laura Palma (ministra de Gobierno); la de la Cámara de Diputados es Fernanda Paredes; y los representantes del Foro de Abogados son Raúl Acosta y Valeria Torres.

El Consejo activa el concurso y toma las entrevistas. Luego envía las ternas a Diputados, en este caso son 21 ternas, que involucrarán a 63 preseleccionados.

En la Legislatura, la Comisión de Justicia y Seguridad toma otras entrevistas a los ternados y pone uno o varios nombres a votación en el recinto. La designación de cada cargo se hace con mayoría simple. En el recinto impera el uñaquismo.

Este circuito, marcadamente político, está bajo la lupa hace años y el debate se renovó en febrero, cuando el vicegobernador Fabián Martín anunció que el gobernador Marcelo Orrego instruyó que se busque reformar el sistema, de manera de que lleguen los más idóneos y no los amigos del poder de turno.