Cómo es el plan para que Nación pague viviendas que ahora paga San Juan

Conflicto docente Sergio Uñac anunció que pagarán 40% de aumento en una sola vez y no descuento del paro

Según los datos oficiales, este incremento salarial significa una erogación total para la provincia de más de $37.000.000.000, considerando los $19.000.000.000 de la actual revisión paritaria, lo que implicará un reajuste de partidas presupuestarias.

"Llevamos una propuesta. La idea es ver si podríamos sustituir el valor de las 1.500 viviendas por lo que está invirtiendo la provincia en asistencia financiera actualmente", explicó Garcés este lunes en diálogo con Radio Colón.

"Nosotros estamos financiando alrededor del 40% de las viviendas y el valor de 1.500 viviendas puede rondar los 9.000 millones de pesos si tomamos como base 6 millones por cada casa. No es que no vamos a recibir las 1.500 viviendas, no hay tiempo material porque la gente de Planeamiento y del IPV está a full trabajando para formular proyectos para enviar al programa Casa Propia. Lo que queremos hacer en base a los recursos que pondrá la provincia para el aumento salarial es que la Nación nos pague por el valor de 1.500 viviendas lo que nosotros estamos poniendo con dinero propio de la provincia", detalló el funcionario.

Aclaró que "nosotros no vamos a dejar de hacer viviendas, tenemos un compromiso mas de una vez hablamos con el ministro Ferraresi, primero fueron las 1.800 anunciadas tras el terremoto y estamos terminando la no objeción técnica para 3.000 viviendas y se está ejecutando la mayoría, y queremos seguir haciendo viviendas en San Juan, seguir al mismo ritmo".

Sobre la idea de San Juan, según Garcés, "ya algo conversamos con el secretario de Vivienda nacional Santiago Maciel. La idea es ver si podemos cerrar con el ministro de Obras local esta semana y ver cómo encajamos en algún programa". El funcionario sanjuanino reconoció que podrían apuntar a recibir fondos federales del Plan Reconstruir, que fue lanzado por Ferraresi y que llegó a la Provincia solo para el departamento San Martín con un proyecto de alrededor de 100 viviendas. "Si pudiéramos lograr eso nos estaríamos ahorrando la inversión que estamos haciendo en las viviendas que estamos construyendo con asistencia financiera local".

Además de remarcar que "no vamos a bajar el ritmo" de construir de casas en San Juan, citó que el Programa Procrear avanza con varios proyectos en la provincia. Empezamos las 249, agilizamos las 103 de calle Rivadavia y se está terminando un proyecto para hacer en Chávez entre calles 11 y 12 en Pocito, unas 69, con lo que suman más de 400 por ese plan en San Juan.