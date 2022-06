Sergio Uñac anunció que pagarán 40% de aumento en una sola vez y no descuento del paro

"Tengo un límite en el cual me debo manejar para no impactar en otros sectores de la sociedad sanjuanina", aseguró Uñac. "Espero que esto sirva para recuperar la paz que merecen todos, especialmente en el sector de la docencia y esperamos que el impacto en el bolsillo de este sector pueda movilizar también una mejora en el sector privado que también sufre los avatares de la que economía que estamos viviendo", añadió. "Tengo un límite en el cual me debo manejar", aseguró Uñac. "Esto es para recuperar la paz que necesitan todos", añadió.

El anuncio oficial se dio en medio del conflicto con estatales, encabezados por los docentes autoconvocados que cumplieron este miércoles el séptimo día de paro y movilización por las calles de la ciudad, en reclamo por mejoras salariales. Estas medidas salariales impactan en todos los empleados de la administración pública, incluso policías y personal del Servicio Penitenciario.

"Nos ha pedido el señor gobernador que no vayan a descuento los días de paro", indicó la ministra de Educación, Cecilia Trincado. Sobre las medidas de fuerza, se espera que los maestros vuelvan a las aulas este mismo miércoles en el turno tarde y el resto de los días.

"Fue una decisión de amplio análisis del presupuesto", dijo la ministra de Hacienda, Marisa López. Y aclaró que estos anuncios no son una propuesta sino una decisión. Es inminente la firma del decreto que los deje firmes. Es decir, que no se seguirá negociando ni con autoconvocados ni con los gremios en esta instancia. En el acta paritaria quedó establecido que el 15 de septiembre se reúne la paritaria para la próxima revisión y esto se mantiene, confirmaron.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SR. GOBERNADOR - DR. SERGIO UÑAC

"Hasta mayo se incrementaron un 25% ahora, ahora con un 40% se suma en junio y los salarios escalan a 65%", dijo López. Resaltó que buscan mantener el equilibrio fiscal y mantener el pago en tiempo y forma, lo que lleva a una redefinición de partidas presupuestarias que implican que no se iniciarán algunas obras. "Creo que tendrá un impacto importante en el comercio porque se vuelca al consumo", agregó López.

La ministra de Educación aseguró que sigue en pie todo lo acordado en las paritarias, respecto de otras mejoras como el cambio en el cálculo de los puntos sobre el que se basa el sueldo docente y la modificación de la antigüedad para jubilaciones, a la par que se seguirán trabajando mejoras como se acordó con los gremios del magisterio.

López confirmó que habrá ayuda provincial para que en los municipios se puedan dar aumentos a sus trabajadores. "Se va a evaluar las necesidades de los municipios y ver si alcanza el Fondo de Emergencia Municipal para asistirlos y, si no es así, se buscará la manera", indicó.

"Esto tiene un impacto superior a la inflación. Si se mira los tramos cumplíamos con la premisa de ganarle a la inflación y no es menor el salario neto docente que se ha establecido en paritarias por pedido de UDAP, que represente el 30% más de lo fijado a nivel nacional. Es la única provincia que tiene un salario asegurado", destacó López.

"Nadie quiere volver a situaciones donde se pague en cuotas o no se paguen los salarios, por eso después de esta conferencia nos vamos a reunir con cada uno de los ministros para redefinir los gastos", aseguró López. El costo total del aumento para el Estado es de alrededor de 37.000 millones de pesos. "Las obras en ejecución continúan y por ahí hay gastos que se podrán postergar. Esperamos que la actividad económica siga creciendo. La premisa es mantener el equilibrio fiscal", afirmó la titular de Hacienda.