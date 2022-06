Qué piden los docentes y qué les ofrecerían

Quien este miércoles aclaró en qué punto está el pedido de los autoconvocados es el delegado José Moyano, docente que estuvo entre los tres que entraron a la última charla con Hacienda.

"Es muy sencilla la propuesta lo venimos pidiendo desde el primer día. Es la modificación en el valor índice y en el porcentaje de aumento que corresponde para todos los docentes en todos los niveles y modalidades. Si bien en un principio fue el pedido de un 100% al básico, hemos entendido que esto es imposible para las arcas provinciales. Hemos hecho los números los docentes. Puntualmente queremos un 40% de aumento al valor índice que se traduce en un 40% al básico y ahí se suman todos los demás ítems. Ese es el punto principal. El segundo punto es la modificación en todos los radios. Porque de lo acordado entre los gremios y el Gobierno solo se hacía referencia a los radios 1,2 y 3, luego se modifica los radios 4,5,6 y 7, sumándole solamente un 5%. Lo que nosotros hemos pedido es un 20% en cada radio. Es decir, el radio 4 que es un 80% pasaría a un 100%. El punto fundamental es que el lunes se llegó al 40% pero en tramos, y la docencia no quiere cuotas, quiere un pago de única vez y sentarse a revisarlo en agosto", resumió el maestro, en diálogo con Radio Estación Claridad.

Por su parte, el Gobierno no descarta modificar el acuerdo salarial cerrado con UDAP, UDA y AMET, y que corre también para el resto de la administración pública, según publicó Diario de Cuyo. Este acuerdo implica un incremento del 40% a noviembre, en cuatro tramos: 15% desde junio, 7% en agosto, 12% en octubre y 6% en noviembre, el que, sumado al 25% de incremento ya liquidado, completaría un 65% en total para el 2022, más una instancia de revisión. El cambio en estudio, que surgió del planteo de los autoconvocados, apunta a reducir a dos los tramos: 20 por ciento desde junio y 20 por ciento en agosto, según el citado diario.

DSC_0074.JPG Los docentes autoconvocados siguen con fuerte presencia en las calles sanjuaninas.

En este marco, hay ánimo de concesiones de ambos lados que pueden llevar a resolver un dilema que a esta altura todos en San Juan quieren que se termine, sobre todo por los días de clases que no están recibiendo los alumnos. "Son muchos días, estamos muy cansados, pero la docencia sanjuanina no afloja. Ayer no hubo el mismo número en la marcha pero hoy estaremos todos. El ánimo es continuar hasta que el Gobierno nos dé en una sola cuota lo pedido. Sobre el porcentaje no hay diferencia", aclaró Moyano. El referente de los autoconvocados incluso mencionó que es "una propuesta viable" que haya menos porcentaje de suba con tal de que se pague de una sola vez, aunque lo supeditó a lo que decidan las bases.

"Lo que quiere la docencia es volver ya a las aulas. Nosotros no estamos preparados para estar en la calle, estamos preparados para estar en el aula y enseñar nada más, estamos en esta situación porque estamos pidiendo un sueldo digno. Mientras no se resuelva no vamos a volver a las aulas", aseguró Moyano. "Lo que quiere la docencia es volver ya a las aulas. Nosotros no estamos preparados para estar en la calle, estamos preparados para estar en el aula y enseñar nada más, estamos en esta situación porque estamos pidiendo un sueldo digno. Mientras no se resuelva no vamos a volver a las aulas", aseguró Moyano.

Uno de los puntos a dilucidar es si se descontarán los días de paro a los maestros. El Gobierno ya anunció que el plan es "día trabajado, día pagado" y consideran la medida no como un paro sino como "abandono de trabajo". No obstante en cada mesa de negociación se vino estableciendo el no descuento, pero siempre y cuando no se siga parando, lo que los autoconvocados no han acatado. Los porcentajes de ausentismo se han venido dando altos en las 6 últimas jornadas de protesta.

Los autoconvocados en todas estas jornadas de lucha que se dispararon desde el 25 de mayo se muestran más organizados, y tienen delegados en todos los departamentos que son los que comunican las decisiones. Incluso se plegaron a las medidas de fuerza los maestros de departamentos alejados y muchos de escuelas de gestión privada.

El petitorio se elevará formalmente en la reunión desde el mediodía y hay un compás de espera hasta las 18 para recibir respuesta de las autoridades, ante la mirada atenta de los trabajadores apostados con carteles y bombos en la puerta del Cívico.