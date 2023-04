Claudio Bonomo, polémico en Off the record: "Yo sí vivo en Rawson"

La semana pasada, el candidato a intendente de Rawson Claudio Bonomo participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y sembró polémica al decir: "Yo sí vivo en Rawson" y poner en discusión el domicilio del resto de los aspirantes, tanto oficialistas como opositores.

Bonomo explicó que su experiencia como periodista deportivo sirvió para encarar la campaña. Principalmente en la "afinidad con la gente, el saber cuando alguien te mira a los ojos y te dice la verdad o cuando te está mintiendo. Cuando alguien titubea y empieza a mirar para un costado te das cuenta. El contacto fluido con la gente me ha servido mucho.

También comentó que, ahora, "me sorprende el afecto, el cariño de la gente. Esa parte me la perdí en el periodismo porque siempre estuve del otro lado, siendo más crítico".

Además, contó por qué decidió pasar de la actividad privada a la candidatura por el Partido Bloquista. "Primero porque soy de Rawson -viví nueve años en Pocito, tuve todas las oportunidades de cambiar el domicilio y no lo hice- y para mí es muy importante. Ahora está maltratado, descuidado, le falta pulirlo. Es una casona grande abandonada".

Acto seguido, ahondó: "La política siempre estuvo dando vuelta. Nosotros -por los periodistas- hacemos política, cada uno desde su posición. Faltaba dar el pie para empezar a caminar. En la radio hacía una parodia de que era intendente. Empezamos un poco en broma y un poco en serio. El click fue cumplir 50 años y empezar a mirar que hay un montón de cosas que no se están haciendo y que se pueden y deben hacer". Y dijo que tiene un estilo más tranquilo. "Hay que llevar a la gente soluciones práctica con una sonrisa en la cara. No caer en el discurso de la lucha. Me parece que hay que ser un poco conductor, cautivador, seductor".

Finalmente, culpó al enfrentamiento entre el giojismo y el intendente Rubén García por el mal estado del departamento. "Los rawsinos somos rehenes de una disputa familiar. Hace tres años y medio que están en esa y no hace nada por el departamento", refirió. Luego, entre risas, dijo que "yo sí vivo en Rawson" y sembró la duda sobre el domicilio resto de sus contendientes.