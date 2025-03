Capital anunció que no pagará el alquiler de locales de dos ferias persas y en una no descartan hacerse cargo

WhatsApp Image 2025-03-18 at 13.56.08.jpeg

En rueda de prensa, Aguilar, coordinador del Gabinete de la Capital, adelantó que desde el palacio municipal no seguirán costeando el alquiler de ambos espacios. “Eso lo sigue pagando el municipio y es lo que no quiere hacer más la señora intendente. No quiere seguir generando espacios que tenga que bancarlos el municipio, porque en definitiva lo banca el ciudadano que aporta al municipio”, dijo.

Y agregó: “Toda esa parte de adentro tendría que tener facturación. Nosotros pagamos el alquiler de dos ferias persas, todos los que están adentro habrá que regularizarlos a cada uno, porque no podemos estar pagando algo que no esté en las condiciones que deben estar. La intención es no tener que pagar más”.

Los vendedores de la feria ubicada sobre Av. Rioja se enteraron de la noticia durante la mañana de este martes 18 de marzo. Tiempo de San Juan conversó con Cecilia y Brisa, dueñas de locales del interior de la feria. Ambas se mostraron sorprendidas y hasta confundidas por las declaraciones del funcionario municipal, ya que señalaron que durante la actual gestión nadie se puso en contacto con ellos anticipándoles de esta situación.

“Nosotros pagamos la luz y el agua, que son las boletas que nos llegan, porque es el dueño del lugar el que las trae, nosotros juntamos el dinero y las pagamos. Incluso antes pagábamos un alquiler, pero cuando se hizo el cambio de gobierno no nos vinieron a cobrar más. Fuimos a la Municipalidad a preguntar, pero no nos dieron respuestas, por eso nos llama la atención que ahora salgan con esto”, comentaron.

En una nota realizada por este medio en 2013, Arturo Vera, había señalado que cada uno de los dueños aportaba el 50% del alquiler del lugar, y el otro 50% lo abonaba el municipio.

Ante la posibilidad de dejar de contar con el pago del alquiler por parte de la Municipalidad, tanto Cecilia como Brisa aseguraron que se harían los esfuerzos necesarios para afrontar ese costo, ya que de no hacerlo representaría poner en riesgo sus puestos de trabajos e ingresos. “Si a nosotros vienen y nos dicen ´Mire, usted tiene que pagar de alquiler cuatro millones de pesos´, nosotros veremos cómo lo vamos a pagar, porque no queremos estar en la calle. No queremos movernos de acá, porque cada uno tiene su local”, remarca Cecilia.

El gran galpón alberga unos 53 locales de indumentaria y calzado en su mayoría. Allí trabajan más de 50 personas y desde adentro aseguran que no queda espacio para un local más. La estructura está operando a tope, por lo que si las intenciones de las autoridades municipales es reubicar a los vendedores ambulantes en estos espacios que crearon hace décadas, estaría complicado.

En la feria más antigua el panorama es similar. Allí también funcionan entre unos 40 a 50 locales. Pese a las consultas realizadas por este medio, no quisieron expresarse en torno a la decisión municipal de dejar de abonar el alquiler.