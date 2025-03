Manteros desalojados del Parque: los de Capital serán censados y reubicados, y también trasladarán a los pancheros

image.png César Aguilar hablando con los manteros durante el operativo del sábado en Capital.

El secretario de Gobierno de Capital no descartó ayuda para los vendedores ambulantes de otros departamentos. "Estamos en esa historia, lo que pasa es que bueno, aquí la gente que está asentada en el Parque de Mayo no solo es de la Capital, sino de distintos puntos de la provincia. Ahora vamos a ir viendo como se les da la solución", dijo.

El operativo se hizo a primera hora de la mañana y fue considerado exitoso por las autoridades, ya que "se logró que sea disuasivo y no sea represivo. La idea era tratar de convencer a los manteros y demás de que no se pueden asentar y explicarles cuáles eran las razones, que esto es un espacio público, no se puede estar ahí y están cometiendo un acto ilegal". Así, se armó un abordaje desde horas tempranas para evitar que se asentaran directamente. De esa manera no hubo altercados ni decomiso de mercadería.

Aguilar comentó que si bien el Parque es de jurisdicción provincial, el control de la actividad comercial corre por cuenta de la Municipalidad de la Capital. Por eso actuaron con el respaldo de la Justicia de Faltas departamental y de la Policía, en acuerdo con el Gobierno de la Provincia.

Estas medidas se dieron luego de una polémica que se levantó por la propagación de los manteros y vendedores ambulantes que ocupan el espacio público sin autorización. En particular un grupo de comerciantes salió a quejarse de la "competencia desleal". Entre las quejas se escuchó que "primero se instalaron en la Plaza España, pero ahora se han trasladado al Parque de Mayo y están extendiendo su comercio. Es un polo comercial impresionante, pero no es justo que no paguen impuestos ni alquiler".

"La verdad es que hay un problema que hay que resolverlo, hay que darle solución a muchas de esta gente. Yo justamente ayer estuve hablando con un sector, que son gente que realmente necesita trabajar, que venden ropa usada, que eso no es competencia para el comercio. Hay otro sector muy importante que sí, es competencia desleal porque los comerciantes se quejan con toda la razón porque ellos pagan impuestos, pagan tasas, pagan alquileres, pagan todo y hay gente con mercadería importada que iba a venderla en el Parque. Entonces la realidad es que había que actuar de alguna manera", analizó el funcionario de Susana Laciar..

El funcionario descartó de cuajo como vía de solución la conformación de más de las llamadas ferias persas, como se hizo otrora en Capital para reubicar manteros y vendedores ambulantes. "Ya hay dos ferias persas que se hicieron en distintos tiempos. Creo que no es la solución, hay que encontrar otra. Así que estamos analizándolo en conjunto con el Gobierno de la Provincia para ver cómo darle solución a esta gente"

Aguilar advirtió que "este operativo no termina el día domingo como terminó ayer sino esto continúa, realmente hasta tanto vamos solucionando los temas y tratando de disuadir a la gente". Además, informó que los controles serán permanentes y no solo los fines de semana. "La Policía de San Juan tiene una investigación hecha muy bien, muy clara, han hecho un muy buen trabajo y ellos están permanentemente, el único día que no hay gente es el día lunes desde el martes en adelante empiezan a caer y hay manteros. Así que este trabajo es continuo, no termina acá, siempre desde la disuasión".

Por su parte, algunos de los vendedores desalojados durante el fin de semana este lunes se presentaron con pancartas en el Parque de Mayo para protestar por la medida. Los feriantes se diferenciaron de los manteros y dijeron que prevén ser recibidos por las autoridades para explicar sus razones. "No deben ir todos juntos porque no son las mismas situaciones", dijo uno de los referentes del grupo en diálogo con Canal 13 San Juan.

image.png

También trasladarán a los pancheros

El ordenamiento comercial del Parque de Mayo y alrededores también alcanza a los carros pancheros. Aguilar dijo que "nosotros estamos en reuniones con ellos, porque teóricamente hay un sector que son los tableros que se colocan sobre calle San Luis, desde España a Las Heras. Están sobre la calzada y cortan la calle sin ningún tipo de autorización. Además de eso, ellos están conformados, porque en algún momento les dijeron que se conformaran en alguna asociación civil o algo, hicieron una fundación. Alguien en algún momento de otra gestión les dio alguna autorización, eso dicen ellos. Entonces hemos quedado en reunirnos con la gente", infromó.

Adelantó el funcionario que esta semana se reunirán con un referente del grupo de los pancheros de apellido Sosa para verificar si tienen los permisos. "Nosotros no tenemos nada en la Municipalidad", dijo.

"Lo que hemos emprendido nosotros este fin de semana es que no se corte la calle, que no se habiliten. Ahora estamos en el tema de la revisión de las habilitaciones de cada uno de los carros que están asentados ahí", afirmó sobre cómo se procedió el fin de semana.

Y agregó que a los carros pancheros "les vamos a pedir a cada uno de ellos es la documentación necesaria con la autorización, si en algún momento se las ha dado alguien, y todos los papeles necesarios para poder funcionar como tales. Más allá de todo lo que pide el municipio. También tiene que tener certificación de Salud Pública, tiene que tener cursos necesarios hechos para poder vender alimentos. Bromatología y todo lo demás tienen que tenerlo todo en orden. Y si no, tendrán que levantar todo".

Más allá de los controles si los pasan los carros pancheros, igual se planea trasladarlos. "La idea nuestra es que estamos buscando otro lugar para darle a los carros pancheros. Esta calle debería quedar liberada", afirmó. Sobre si sería cerca del Parque de Mayo, dijo que no lo tienen definido todavía. "Estamos buscando un lugar que incluso se puede ir a distintos distritos de la Ciudad de San Juan. Que no se acumulen todos en un solo lugar. Ahí habían cinco y hoy hay trece carros", analizó el funcionario municipal.