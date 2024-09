Baistrocchi criticó duramente a Carlos Lorenzo por ser designado juez: "Una vergüenza"

Junto con una serie de emojis, el exjefe comunal de Capital posteó: “Más jueces en esta unidad básica que en Tribunales. Una vergüenza. ¡Para recordar el año que viene! Y el otro. Y el otro. Impresentables”. No nombró a Lorenzo, pero sí aparece una foto de quien fuera su mayor contrincante en la interna justicialista en las elecciones municipales de 2023.

baistrocchi carlos lorenzo.jpg

El exasesor Letrado de Sergio Uñac, Carlos Lorenzo, quedó como juez de Paz de la Capital. La votación fue sorpresiva. El exfuncionario, paladar negro del uñaquismo, tuvo el acompañamiento del bloque Bloquista, que había criticado públicamente la postulación de Lorenzo, y del bloque de La Libertad Avanza.

Desde un principio, hubo mucha discusión acerca de la postulación de los exfuncionarios de Uñac para puestos en la Justicia sanjuanina. De hecho, gran parte de los aspirantes no pasaron el cedazo de la entrevista ante el Consejo de la Magistratura. Sólo dos quedaron en pie: el excandidato a intendente de la Capital, Lorenzo, y el exsecretario Legislativo de Roberto Gattoni, Nicolás Alvo.

¿Por qué? Luego del cambio del gobierno sanjuanino, el Consejo de la Magistratura quedó conformado por Juan José Victoria (por la Corte de Justicia), la representante del Ejecutivo es Laura Palma (ministra de Gobierno), por la Cámara de Diputados está Fernanda Paredes, y los designados por el Foro de Abogados son Raúl Acosta y Valeria Torres, que tuvieron un rol importante. En el debate, los elegidos por Palma y por letrados del Foro coincidieron. Eso generó que el sector de Sergio Uñac no lograra los resultados esperados en cuanto al posicionamiento de exfuncionarios.

Después de conformar las ternas, nuevamente hubo debate sobre el acompañamiento a los exfuncionarios. Entre las voces que se alzaron en contra de Lorenzo, figuraron los integrantes del bloque Bloquista, integrado por el presidente partidario, Luis Rueda, el exintendente de Zonda, Miguel Atampiz, y el diputado iglesiano Gustavo Deguer. Sin embargo, a pesar de las críticas veladas hacia el uñaquista por su desempeño político y electoral, y del evidente distanciamiento partidario que existe entre el bloquismo y el peronismo durante los últimos meses, los tres miembros del bloque, ahora exuñaquistas, terminaron apoyándolo al momento de votar. No sólo sucedió con Lorenzo, sino también con Alvo. Ambos efectivamente designados como juez y como fiscal de primera instancia, respectivamente.

Fuego cruzado entre Baistrocchi y otro peronista

En Paren las Rotativas, que se emite todos los martes a las 21 por Canal 13 San Juan, hubo polémica entre Baistrocchi y el exintendente rawsino Mauricio Ibarra. Es de público conocimiento que tienen visiones ideológicas diferentes, pero esta interna se terminó cristalizando públicamente con la candidatura de Carlos Lorenzo en las elecciones pasadas. El ex asesor letrado del gobierno de Uñac, del team Ibarra, compitió contra Baistrocchi en Capital. La interna fue áspera y terminó con fuertes críticas públicas de Lorenzo al ex intendente. Baistrocchi sintió que no fue respaldado por su espacio político y la relación con el pocitano, que ya había mostrado quiebres, terminó por fracturarse y sin punto de retorno.

El dirigente capitalino confirmó que se desafilió del justicialismo y que su camino está dentro de Hacemos San Juan, un espacio político que fundó en el país el ex gobernador Juan Schiaretti. Dijo que los choques con Uñac arrancaron a fines del 2022, que se sintió defraudado por Uñac y que el espacio que lidera se presentará en las elecciones legislativas del año próximo. “Renuncié a la afiliación, pero porque creo que lo que ha quedado ahí ha sido captado por un kirchnerismo que no tiene que ver con lo que venía siendo el justicialismo”, añadió Baistrocchi.

Uñac optó por no contestar públicamente, aunque en ocasiones anteriores se ha referido al ex intendente de la Capital como un “buen ex ministro”. El que sí decidió contestar fue Ibarra, quién en diálogo con Tiempo de San Juan dijo: “Baistrocchi fue un fallido experimento de un sector del peronismo que defraudó a todo el mundo. Tuvo todos los privilegios del poder del gobierno de Uñac y dilapidó absolutamente todo. Fue y es el típico dirigente que culpa a los demás de su propia torpeza. Lo tuvo todo y hasta perdió sus valores humanos. Debería ser agradecido del veranito que vivió en el peronismo”.