Las perlitas políticas que dejó la designación de 21 funcionarios judiciales en Diputados

Si algo marcó esta sesión fue la necesidad de generar consensos porque nadie tiene la carta de la mayoría plena. El uñaquismo concentra el número más importante de diputados, pero lo cierto es que hubo desgranamiento desde el 10 de diciembre. El bloquismo viene acompañando al orreguismo, los giojistas después de la interna votan en conjunto con el sector del ex gobernador pocitano, la Libertad Avanza se muestra más cercana al oficialismo provincial como así también el massista Franco Aranda y el angaquero Marcelo Mallea. Tema aparte es Chimbas: Gabriel Sánchez, representante del San Juan Te Quiero, viene apoyando en las últimas dos sesiones las iniciativas impulsadas por el Gobernador. La décima sesión mostró estratégicas votaciones y movimientos no lineales de los distintos bloques.

Las perlitas

-Hubo tres nombres conocidos del peronismo que consiguieron lugar dentro de la estructura judicial. Uno de ellos fue Carlos Lorenzo, ex asesor letrado de la gestión de Uñac y ex candidato a intendente de la Capital. Lorenzo fue elegido Juez de Paz de Capital (que tiene como plus la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales) con 23 votos a favor. Hubo apoyo de los tres diputados bloquistas y bendición massista, angaquera y hasta libertaria; todos legisladores que venían acompañando al orreguismo y que en esta ocasión no apoyaron la moción que hizo Marcela Quiroga en favor de María Gabriela Conte Grand (empleada del poder Judicial, esposa del presidente del Foro de Abogados, Franco Montes).

Los otros nombres son el de Oscar Ghilardi y Nicolás Alvo, reconocidos como fiscales de primera instancia. Ghilardi fue funcionario durante la gobernación de José Luis Gioja, a quien continuó apoyando a lo largo de estos años. Incluso, el diputado G Mario Herrero fue quien mocionó a su favor. En el caso de Alvo, fue parte de la Cámara de Diputados y también funcionario del Ministerio de Gobierno que supo conducir Emilio Baistrocchi.

-Entre los nombres más asociados a Juntos por el Cambio se destaca el de Florencia Pons Belmonte, una abogada de militancia radical al igual que su esposo Nahuel Ibazeta (fiscal de Anivi).

-El diputado gramajista Gabriel Sánchez fue quien mocionó en favor de que la abogada Sandra Leveque se quede con una defensoría oficial, lo que terminó sucediendo. El dato llamativo es que Leveque fue la representante legal del ex intendente Fabián Gramajo en el juicio que le hizo al dirigente Carlos Mañé por injurias.

-Hablando del chimbero Sánchez, hubo atención especial dentro y fuera del recinto a sus votaciones. Lo cierto es que no siguió una trayectoria definida: no apoyó todos los nombres mocionados por Juntos por el Cambio ni tampoco todos los propuestos por el peronismo. En el caso de Lorenzo, votó a favor del peronista; en el caso de la terna por el juzgado de Paz de Ullum, se inclinó por la moción orreguista. El camino fue oscilante, tal como venía anticipando el líder del San Juan Te Quiero públicamente.

-La última terna para elegir a una defensora oficial enfrentó dos mociones: una hecha por la legisladora Marisa López y otra por el diputado del PRO, Enzo Cornejo. Se impuso María Agustina Fernández, propuesta de Juntos por el Cambio. Llamó la atención que a los votos de algunos peronistas se le sumaron los dos de los giojistas.

-La ahora fiscal Paula Carena fue sobreseída en una causa que la tuvo en la mira por robo de dinero y drogas del juzgado Federal 2 de San Juan. El caso data del 2011. Finalmente, la Cámara Federal mendocina, a cargo del juez Walter Bento, dictó el sobreseimiento de la ex secretaria federal.