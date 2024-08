Mauricio Ibarra, fuertísimo contra Baistrocchi: "Fue un fallido experimento de un sector del peronismo"

El paso de Emilio Baistrocchi por Paren las Rotativas no pasó desapercibido. El ex Intendente de la Capital dijo que Sergio Uñac lo defraudó, que si bien coincidió políticamente durante varios años de gestión, no acuerda con el "giro kirchnerista" que dio el pocitano en los últimos años. Dijo que los chispazos entre ambos arrancaron a fines del 2022 y que después el diálogo se interrumpió. Ante las explosivas declaraciones del ahora dirigente de Hacemos por San Juan, uno de los hombres de máxima confianza de Uñac salió a responder al capitalino. Mauricio Ibarra calificó a Baistrocchi de "experimento fallido del peronismo".

No es un secreto puertas adentro del peronismo que Ibarra y Baistrocchi tienen visiones ideológicas diferentes. Pero esta interna que supo ser conocida por los propios, se terminó cristalizando públicamente con la candidatura de Carlos Lorenzo en las elecciones pasadas. El ex asesor letrado del gobierno de Uñac, del team Ibarra, compitió contra Baistrocchi en Capital. La interna fue áspera y terminó con fuertes críticas públicas de Lorenzo al ex intendente. Baistrocchi sintió que no fue respaldado por su espacio político y la relación con el pocitano, que ya había mostrado quiebres, terminó por fracturarse y sin punto de retorno.

En Paren las Rotativas, que se emite todos los martes a las 21 por Canal 13 San Juan, el dirigente capitalino confirmó que se desafilió del justicialismo y que su camino está dentro de Hacemos San Juan, un espacio político que fundó en el país el ex gobernador Juan Schiaretti. Dijo que los choques con Uñac arrancaron a fines del 2022, que se sintió defraudado por Uñac y que el espacio que lidera se presentará en las elecciones legislativas del año próximo. "Renuncié a la afiliación, pero porque creo que lo que ha quedado ahí ha sido captado por un kirchnerismo que no tiene que ver con lo que venía siendo el justicialismo", añadió Baistrocchi. Uñac optó por no contestar públicamente aunque en ocasiones anteriores se ha referido al ex intendente de la Capital como un "buen ex ministro". El que sí decidió contestar fue Ibarra, quién en diálogo con Tiempo de San Juan dijo: "Baistrocchi fue un fallido experimento de un sector del peronismo que defraudó a todo el mundo. Tuvo todo los privilegios del poder del gobierno de Uñac y dilapidó absolutamente todo. Fue y es el típico dirigente que culpa a los demás de su propia torpeza. Lo tuvo todo y hasta perdió sus valores humanos. Debería ser agradecido del veranito que vivió en el peronismo". Baistrocchi camina por una vereda distinta a la que transitan sus ex compañeros. Es más, aseguró que sigue trabajando con sus concejales Ariel Palma y Horacio Lucero pero que ellos decidieron continuar peleándola desde adentro en el PJ. No participó en los armados de la gran interna justicialista y lidera ya otro espacio político. Las diferencias con los dirigentes que continúan comandando el partido parecen ser irreconciliables. El camino de Ibarra es contrario al del dirigente capitalino. Está más cerca que nunca de Uñac y es uno de los armadores del acuerdo que terminó por posicionar a Juan Carlos Quiroga Moyano y a Graciela Seva en la cúpula partidaria.

