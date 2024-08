Aumento salarial a estatales: el Gobierno destinará $3.500 millones y dice que es la oferta final

Gutiérrez, en declaraciones a Radio Sarmiento, dio su visión sobre esta negociación que está abierta desde principios de año y se ha venido dando mes a mes en el primer semestre y ahora va por arreglos bimestrales, debido a los saltos de la inflación y para tener mejores cálculos en base a la recaudación.

"Nosotros tenemos una masa salarial de 71 mil millones de pesos. El 5% que estamos ofreciendo ahora, son más de 3.500 millones de pesos. Esto va incrementándose a medida que va pasando el tiempo", informó Gutiérrez.

El ministro argumentó que "con una recaudación que está si comparamos julio con respecto a enero, hay un incremento de un 46%, y en el mismo periodo nosotros hemos dado un incremento de sueldo del 72%. Entonces, realmente nosotros hacemos un esfuerzo enorme por ir reduciendo en todos los sectores, partida por partida, pero ya llega un punto en que ya no podemos hacer más reducciones".

Y siguió: "Entonces, hacer este incremento, que está por encima de la inflación, para nosotros es una buena medida. Porque nosotros estamos ofreciendo ahora un incremento salarial. En julio ofrecimos un incremento salarial del 6% contra una inflación del 4,2%, o sea, ahí en ese momento voy a tener una recuperación real. Ahora estamos ofreciendo para el mes de agosto un 5%, que también va a estar por encima de la inflación, porque la estimación de la inflación es probable que esté por debajo del 4% para el mes de julio. Y para septiembre nosotros estamos hablando también de otros 5%, que se va acumulando al anterior mes. El cálculo es sobre el mes anterior. Esto hay que aclararlo, porque si no, los docentes piensan que con el número de hoy hay que hacer ese cálculo. No, hay que hacer el cálculo con el mes anterior cobrado, es decir, el 5% se va sumando".

Sobre la decisión de los docentes que esperan para el lunes próximo, dijo que "yo lo que quiero es incrementar los sueldos todos los meses. Nos tenemos que poner de acuerdo en el cuánto, y el cuánto es lo que permite la provincia. Yo quisiera dar un montón de aumento, pero no puedo. No puedo porque no hay más plata. Vamos a comprometer las finanzas de la provincia. Vamos a comprometer el futuro de los sanjuaninos. Entonces no podemos dar más de lo que tenemos".

Y remató: "Eso funciona en una casa, funciona en una empresa, funciona en un banco, funciona en una provincia y funciona en un país. Y justamente como funciona en un país también, todos estos años de desmanejo de las finanzas nacionales han provocado esta situación que desembocó en esta superinflación que hubo en el mes de diciembre y enero y por la cual ahora las autoridades nacionales están trabajando para bajarla".

El Gobierno viene dando el mismo aumento que negocia con los docentes a los demás estatales, que son los profesionales médicos y los agentes de escalafón general.

También asignaciones

Gutiérrez destacó que también prevén mejorar asignaciones familiares a estatales sanjuaninos. "Vamos a incrementar las asignaciones familiares en un 50%, pero también vamos a incrementar los tramos. Porque si no incremento los tramos, por ejemplo, de 0 a 200 mil pesos tenían la asignación más alta. Después de 200 a 300 y pico tenía una asignación que iba bajando de valor. Pero como ha habido incrementos de sueldo durante todo este periodo, los tramos también los tenemos que aumentar para que la gente tenga acceso al menor tramo, de la asignación familiar", declaró el funcionario orreguista.

¿Cuánto involucra en dinero el aumentar así las asignaciones? El ministro dijo que "eso es variable. Lo ves impactado cuando terminamos de hacer los tramos. Es un cálculo fino, que más o menos lo tenemos en la cabeza, pero se va a ver impactado recién cuando hagamos la liquidación previa".