Andino sobre la crítica de Rueda: "Para mí la política tiene que ver con las propuestas, no con cuestiones personales"

Los tiempos de amor entre el peronismo y el bloquismo terminaron hace rato. Si bien el comportamiento de los legisladores correligionarios durante el año pasado fue la muestra fiel de que el vínculo estaba roto, las declaraciones del presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, no hicieron más que confirmar la situación. Sorpresivamente, apuntó contra Cristian Andino, el dirigente justicialista que más suena para ser candidato en las Legislativas 2025, y dijo que no sabe “si va a responder a los intereses del Partido Justicialista o de los sanjuaninos”.

En diálogo con Tiempo de San Juan, si bien el exintendente de San Martín evitó responderle a Rueda, dio un mensaje claro: “Para mí la política tiene que ver con hacer propuestas, no con cuestiones personales. La política es hacer lo que hacía cuando era intendente, cuando abrí un instituto de inglés, cuando gestionaba casas, nunca hablando de otros candidatos”.

Cabe recordar que Andino y Rueda formaron parte del mismo frente durante casi 20 años y, es más, trabajaron en conjunto la campaña de las elecciones 2023, cuando el primero era candidato a vicegobernador con Sergio Uñac y, luego de la inhabilitación de su candidatura, Rubén Uñac. Cabe recordar que luego de que perdiesen esta elección, hubo un alejamiento entre ambos partidos.

Andino indicó que aún no está definido si será candidato o no, y planteó que por el momento solo está trabajando en el proyecto político del partido, no con intereses personales. Luego de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los partidos políticos deben dirimir ellos mismos sus candidaturas. En el caso del peronismo, según mencionó el mismo Andino, el objetivo es llegar a una lista unidad, para evitar dirimir las candidaturas en elecciones internas.

Las alianzas políticas en San Juan

El Calendario Electoral fijó el 7 de agosto como fecha límite para presentar las alianzas electorales para las elecciones legislativas. En este contexto, en Sqn Juan aún no hay pactos sellados.

Sin embargo, hay muchos coqueteos. El principal es entre La Libertad Avanza (LLA) y el orreguismo, cuyos dirigentes están en un ida y vuelta constante. Mientras el vicegobernador Fabián Martín no descartó una alianza con los libertarios, el senador Bruno Olivera indicó que el oficialismo nacional no está ansioso por cerrar ningún acuerdo local.

El bloquismo se encuentra todavía buscando su norte. También intentó coquetear con LLA, aunque sin mucho éxito. Según dijo Rueda en Radio Sarmiento, está en conversaciones con sectores como el de Franco Aranda, dirigente del Frente Renovador.

Y el peronismo, al parecer, no está arreglando con ningún partido de renombre. Todo indica que puede haber alianza con lpartidos como el PTP, el Frente Grande, Frente Patria Grande, etcétera.