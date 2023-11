Andino, de candidato a vicegobernador a contador en el ámbito privado

Ahora, Andino no dijo que se aleja de la política pero sí que desarrollará una faceta profesional que fue relegada al dedicarse a ser funcionario durante todos estos años. "No descarto que pueda estar acompañando en algún lugar desde lo público, pero hoy es 24-7 dedicado a la actividad de la intendencia desde la mañana hasta la noche, sábado, domingo, variado. Viene una etapa donde vamos a priorizar un poco en cuanto al trabajo, que va a ser lo privado. Yo soy contador, no me he desempeñado mucho, no he tenido la oportunidad de llevar adelante mucho la profesión en lo privado, que es una profesión que he abrazado también con mucha pasión, así que una de las ideas es poder empezar a desempeñar la profesión", contó este martes en diálogo con Radio Sarmiento.

Anunció así que está pronto a abrir su propio estudio potable. "No me veo tampoco trabajando quizás dentro de una estructura, cumpliendo horarios y eso, por ahí como un estudio contable, eso es lo que estamos hablando. Y bueno, pero sí, hoy estoy enfocado mucho al 10 de diciembre, sé que a partir de diciembre viene una etapa y donde en esa etapa vamos a aportar más a lo privado".

De todas maneras, el sanmartiniano anticipó que le dedicará un tiempo a la política, dentro del PJ: "yo tengo un excelente diálogo con casi todos los intendentes, todos los que humildemente uno pueda aportar, colaborar y ayudar, lo vamos a hacer, son nuestra estructura, son nuestra base política, son los que tienen territorio, entonces también vamos a estar mucho en contacto con ellos y bueno, y sobre todo al lado de la gente, escuchándolos".

El intendente destacó que "creo que la mejor manera que nosotros podamos definir un proyecto político competitivo en el 2027 es escuchando a la gente".

En vistas al largo plazo, a las próximas elecciones a gobernador, expresó que "no descarto que pueda ser candidato, como no pueda ser candidato y sea otro, eso nos falta mucho, creo que tenemos muchos buenos cuadros dentro de nuestro espacio político y creo que viene una etapa donde lo que hay que jugar tienen que ser los mejores en cada uno de los cargos que se ponen a consideración".

El liderazgo del PJ local

El sanmartiniano se mostró medido al analizar los liderazgos dentro del PJ local, en torno a la designación de nuevas autoridades en un marco que jugarán como oposición al orreguismo, tras más de 20 años del peronismo siendo oficialismo.

¿Quién tiene que dirigir la oposición en San Juan, Sergio Uñac? Respondió que "eso es parte del debate, yo no lo puedo decir". Agregó que "esos debates son los que a mi entender se tienen que dar ahora a partir del 10 de diciembre, internamente, dentro del partido. Lo primero que tenemos que definir en marzo del año que viene es renovar las autoridades. Entre todos debemos buscar cuáles son los mejores cuadros".

Sobre si hace falta una renovación en el peronismo sanjuanino, contestó que "yo creo que debe haber un mix. O sea, por ahí, cuando uno habla de renovación, es decir, bueno, tenemos que poner en el banco suplente a algunos. Yo creo que todos tenemos para aportar. Habrá que dar un debate para ver en qué lugar cada uno pueda aportar de la mejor manera. Pero por sobre todas las cosas, creo que hay que trabajar en la unidad".

Ahondó: "Sergio es con quien yo vengo trabajando dentro del mismo espacio con él, digamos, dentro de la conducción. Pero bueno, hay otros espacios, como el de donde está José Luis Gioa, donde está Fabián Gramajo, que creo que ha abierto un espacio distinto. Me parece que entre todas las fuerzas y algunos otros espacios deberemos sentarnos en una mesa y, bueno, buscar la unidad y hacer lo que viene una etapa, porque es una etapa totalmente nueva para nosotros. No somos gobierno. Tenemos un rol. La sociedad nos ha puesto un rol distinto. Y sobre todas las cosas, tendremos que ayudarle al nuevo gobierno para que le vaya bien. Tenemos que empezar con esa perspectiva. Nosotros no podemos asumir este rol poniendo palos en la rueda".