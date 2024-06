Allende adelantó que votará a favor de RIGI y dijo que "es el camino correcto" para la inversión minera

"Estoy convencido de que no es el mejor proyecto, pero es una alternativa", expresó el diputado en Canal 13 de San Juan, que ya había acompañado el capítulo de grandes inversiones en la primera votación en la Cámara baja. Destacó la relevancia institucional del tema para los sanjuaninos, especialmente en el ámbito de la minería.

El diputado argumentó la necesidad de abrirse a la inversión extranjera como una vía esencial para el desarrollo minero y económico de la región: "El RIGI es el camino correcto para lograrlo. Tal vez no es lo mejor, pero es una oportunidad y nosotros no podemos negar esta oportunidad. Es impensado desarrollar San Juan sin desarrollar la minería".

Detalló que se reunió con otros legisladores para analizar el proyecto en profundidad: "Nosotros nos reunimos los tres diputados, lo analizamos, consideramos que no era el mejor proyecto, pero sí era una posibilidad que tenía el sector energético y minero. Es importante leer algunos números para entender lo que significa esta oportunidad para la Argentina y particularmente para la minería".

Allende comparó las exportaciones mineras de Argentina con las de sus países vecinos, poniendo en evidencia una significativa disparidad: "Chile ha exportado en 2023 casi 65.000 millones de dólares en productos mineros, mientras que nosotros exportamos un poco más de 4.000 millones. Esta tremenda diferencia no solo con Chile, sino también con Perú, Bolivia y Brasil, nos indica que algo nos está faltando".

Además, el diputado detalló el estado actual de los proyectos mineros en Argentina, con un enfoque particular en San Juan: "Argentina tiene en este momento 192 proyectos en distintas etapas; San Juan tiene 29. Somos reserva mundial de cobre y litio, pero no tenemos una mina en producción de cobre. San Juan tiene dentro de los 15 proyectos más importantes del mundo en cuanto a reserva de cobre, tenemos dos en los primeros puestos y seis en los 15 principales, pero no tenemos una mina en producción".

Allende también destacó la falta de inversión local en minería, señalando la predominancia de capital extranjero: "De los 29 proyectos que tiene San Juan, solo uno está en etapa inicial de exploración financiado por recursos argentinos. El resto son de fuera, principalmente de Canadá y Australia. Esto indica que nuestro fuerte empresariado no apuesta a la minería, prefiriendo la obra pública".