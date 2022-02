Argentina fijó postura oficial en el conflicto entre Rusia y Ucrania: ¿de qué lado está?

Tras la gira del presidente Fernández por Rusia y China, donde dejó declaraciones muy elogiosas para el presidente ruso, los acontecimientos internacionales ponen al país en una situación difícil.

Ante la decisión de Vladimir Putin de enviar tropas "de paz" a dos repúblicas separatistas a las que Rusia les reconoció el status reclamado, Joe Biden anunció sanciones comerciales, por considerar que el acto fue una invasión al suelo ucraniano.

Momentos después, mientras el gobierno argentino aún no se pronunciaba sobre el asunto, el encargado de Negocios de la embajada de ucrania en Argentina, Sergiy Nebrat, pidió que, en base a la buena relación de Fernández con Putin, y la presidencia argentina de la CELAC, intervenga para frenar una posible guerra.

La Cancillería Nacional emitió finalmente un comunicado, muy breve, en el que en sus dos párrafos no sienta posición por ninguna de las partes, no nombra a Rusia, y reclama que no se use la fuerza para resolver el conflicto.

“La República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de la situación generada en Ucrania”, comienza la nota oficial.

“El Gobierno argentino reafirma la necesidad de que todas las partes involucradas avancen en una negociación diplomática que permita una salida política a la creciente tensión en el este de Ucrania, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales", reclama.

“En este marco apela a todas las partes involucradas a resolver sus diferencias a través del diálogo, con apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, el no uso de la fuerza entre estados y con pleno respeto de los derechos humanos”, pide.

El posicionamiento argentino coincide con el de México. No es la primera vez que las diplomacias de Fernández y de AMLO actúan en tándem.

El tono del comunicado responde a cierta posición histórica de nuestro país de mantener la neutralidad en conflictos que se desarrollan en otras regiones. Por eso no hay apoyo a las sanciones norteamericanas a Rusia, ni hay condena explícita a ese país, como reclaman las potencias occidentales.