Inician negociación salarial en San Juan con gremios no docentes: Uñac dijo que sí a la revisión ¿y qué más?

Este lunes el Ministerio de Hacienda arranca la segunda ronda de negociaciones con estatales sanjuaninos. Ahora es el turno de los no docentes que se sentarán en la misma mesa, cuando años atrás charlaban en dos grupos separados: los del escalafón general y los de profesionales de la salud. En esta oportunidad, la cita es para todos los que no son del magisterio a las 17,30 cuando la ministra Marisa López encabezará la convocatoria para establecer un nuevo aumento que regirá durante todo 2022. En la antesala, Sergio Uñac habló sobre lo que se puede esperar y dio por "segura" la revisión del acuerdo para no perder contra la inflación.

"Hay una conversación madura entre los secretarios generales y la propia ministra de Hacienda, también con la ministra de Educación. Nosotros creemos que vamos a alcanzar un punto medio entre las solicitudes de los secretarios generales y lo que el Estado puede ofrecer", dijo en rueda de prensa el mandatario.

También dijo que no hay plazos para el cierre de esta negociación pero estimó que "debería ser en la próxima semana de manera de poder dar certidumbre y podamos trabajar todos con la tranquilidad de que el salario no va a estar desacoplado de la inflación que estamos teniendo".

Además, analizó sobre un piso del 40% que sería el acuerdo de la paritaria nacional que no lo considera un piso alto, pero a la vez advirtió que "hay que ver cómo se empieza a pagar ese 40% porque 40% de golpe es un numero más que importante. Es un punto de referencia importante, sirve para marcar una base. No es determinante, ni para arriba ni para abajo, pero marca un punto de inicio en las conversaciones"

Respecto de las negociaciones con docentes por un lado y no docentes por otro, recordó que "el aumento va a ser similar para todos, como siempre, el máximo esfuerzo por parte del Gobierno provincial y la negociación igualitaria para todos los sectores de administración pública".

Incluso, el gobernador ahondó sobre el pedido de revisión salarial que plantean los gremios estatales: "no sé si a mitad de año o un poquito más allá de acuerdo al monto con que iniciemos pero con revisión salarial con seguridad".

Sin oferta inicial

Según dijeron a Tiempo de San Juan fuentes del Ministerio de Hacienda, la idea de este primer encuentro con los no docentes es "solamente para escuchar" las posiciones de los sindicatos. Es decir, que no se prevé que haya una oferta oficial. Este grupo se sumará a los docentes que fueron recibidos el jueves último, también sin recibir ninguna propuesta gubernamental y que retomarán las conversaciones este martes.

Los convocados para este lunes van a la reunión con algunos planteos concretos. Por ejemplo, desde UPCN, Gabriel Pacheco dijo a Tiempo de San Juan que harán pedidos concretos pero no quiso adelantar el contenido. Sin duda este gremio vive un momento especial cuando su titular, José Villa, no será parte del meeting como todos los años, ya que está internado en terapia intensiva.

En el caso de los profesionales de la salud, desde el Sindicato Médico, Daniel Sanna se quejó de que "nos han convocado juntos, lo que impide analizar cierta problemática que es propia del sector. Lamentablemente en 60 días llevamos 3 pedidos de audiencia a la ministra de Salud y nunca se concreta". El gremialista dijo que "reclamamos un 50% escalonado" con revisión. pero a la vez advirtió que cualquier acuerdo se verá condicionado a que les concedan soluciones a otros planteos: Jubilación con el 82% móvil, Cumplimiento de la Ley de Carrera, y que el Ministerio de Salud se expida ante los escraches públicos a los médicos y las médicas