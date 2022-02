Alejandro Vilca a Tiempo de San Juan: "De San Juan me llevé los ideales y una gran calidez"

El diputado nacional Alejandro Vilca estuvo en la redacción de Tiempo de San Juan. El legislador tiene una estrecha vinculación con esta provincia. Es que su militancia política comenzó en la Universidad Nacional de San Juan, donde estudió arquitectura. Acá se empapó de las ideas socialistas anticapitalistas que lo llevaron a construir el Frente de Izquierda en su Jujuy natal, donde pasó de la recolección de residuos, a la sindicalización de los obreros hasta llegar a un armado político sólido que lo llevó hasta el Congreso. Su historia, un repaso por sus orígenes y las expectativas de un frente que tuvo una elección histórica en noviembre pasado.

- ¿Cómo fueron esos comienzos que te acercaron a la política y te permitieron llegar donde estás ahora?

-Llegué a San Juan porque mi hermano mayor había conseguido una beca en la Universidad Nacional de San Juan para estudiar Ingeniería. Él pudo venir y mi vieja después me mandó a estudiar Arquitectura. En esos momentos estaba en las universidades la lucha por la Ley de Educación Superior y en contra de la Ley de Educación Federal. En Jujuy ya había mucha iniciativa, viví momentos muy importantes de reclamos sindicales y acá me pude ligar a muchos estudiantes que realizaban reclamos en defensa a la educación y así nos conectamos con el PTS, que en ese momento era una corriente joven todavía, empecé a construir la izquierda de a poco en la facultad de Arquitectura con otros compañeros en Sociales y en Exactas. Fue bastante interesante, no solo me asocié a la izquierda militante sino también a muchas ideas. Fue muy importante, no pude terminar mi carrera por la situación económica, volví a mi provincia y allí volví a construir en mi partido en el Frente de Izquierda. En mi corazón tengo muy gratos recuerdos de San Juan, hay muchos amigos que vienen del Norte, salteños, jujeños que vienen a estudiar y habiendo conocido la universidad, cursado y rendido materias, de San Juan me llevé los ideales y una gran calidez.

-Se puede decir que consolidaste tu carrera política en Jujuy pero la iniciaste en San Juan

-Fue importantísimo para mi vida, siempre trato de contarlo. Si no hubiera llegado a San Juan hubiera sido difícil que me pueda haber acercado a ideas socialistas anticapitalistas. En Jujuy ya de adolescentes veníamos en una situación muy complicada en los ’90, cuando se cierran los trenes, se privatizan los servicios, pasa la salud y la educación a los estados provinciales entonces Jujuy había sido una de las provincias casi inviable, no se pagaban los sueldos, era una situación bastante conflictiva y para las familias populares, como la que yo venía, era complicado el choque de sentir de lleno la pobreza, la lucha social, venía con esa efervescencia pero era un sentimiento de injusticia pero no muy claro. Haber ingresado a la Universidad Nacional de San Juan y haber conocido a las ideas socialistas anticapitalistas me hizo ver que se puede cambiar la sociedad, existe otra salida. Me llevó a ser consecuente y darle otra perspectiva a mi vida. Podría haber continuado con la carrera, recibirme, pero mi sueño era construir un partido revolucionario. No existía un partido de izquierda en Jujuy y de acá y mirando en perspectiva esos años, creo que valió la pena. Cuando mi mamá me mandó a estudiar acá, era un gran esfuerzo, era empleada doméstica, no lo comprendía -al dejar los estudios-. A los años, cuando me convertí en diputado provincial comprendió que no era en vano, que había dejado todo y había hecho un gran sacrificio en pos de hacer política para los sectores trabajadores y empobrecidos, que son a los que este sistema no les entrega nada, les quita hasta los sueños e ilusiones y te dice que te resignes a ser explotado. Con la izquierda decimos que nos merecemos vivir mejor, ser dueños de nuestro futuro y no una sociedad en donde vale más la ganancia de los empresarios que nuestra vida. Lamentablemente el capitalismo pisotea nuestros derechos, nuestros recursos naturales.

- ¿Cómo repercuten tus orígenes populares en tu labor como funcionario público?

-Siempre uno tiene que correr contra esa desventaja, incluso contra la discriminación y el desprecio. Entrar a la municipalidad, ser recolector de residuos, hice una trayectoria sindical pero siempre en la sociedad las empleadas domésticas, los albañiles, los que levantan la basura, son vistos como lo más bajo. Nosotros mostramos que un trabajador que viene desde abajo puede estar a la altura de los grandes políticos y tener una perspectiva para la sociedad. Chocamos con esa loza que tiene la política provincial, en donde la política está hecha para las familias, sectores aristocráticos, los que tienen dinero. Nosotros fuimos contra todo eso, desde la izquierda demostramos que los trabajadores podemos hacer política y que el trabajador no tiene que resignarse a entregar su futuro para que otro resuelva sus problemas. La historia demuestra como ellos han dirigido los destinos de las provincias y el país y nos han llevado a crisis, a la pobreza. Todo trabajador puede hacer política y tomar el destino en sus manos, trasmitir que estas candidaturas obreras permitan que más trabajadores se animen porque el destino no se lo podemos entregarlo. Hay que organizarse, pensar y luchar por nuestros derechos, lo que merecemos.

- ¿Considerás que sos parte de una izquierda emergente?

-Es muy difícil acceder a cargos nacionales o provinciales. Las leyes exigen porcentajes muy altos, en Jujuy hay una ley que exige que para entrar a la Cámara de Diputados te tiene que votar más del 5% del padrón, todos saben que no van a votar todos por lo que el 5% se transforma en un 7% u 8%, son muy altos para poder acceder. Las leyes electorales están hechas para radicales y peronistas, además cuentan con los medios, por eso es muy difícil para una fuerza que viene de abajo poder participar en las elecciones y difundir las ideas. Entonces nosotros también aprovechamos estos momentos como una tribuna, para decir cosas que no se dicen, que se silencian, eso impulsó esta nueva generación de figuras públicas. Además de las figuras como Miriam Bergman y Nicolás del Caño hay una militancia obrera muy importante y esta es una muestra.

-¿Cómo ves el futuro de la izquierda?

-Queremos construir una izquierda más fuerte, que se inserte en los trabajadores, en la juventud. Esto se va definir porque las soluciones las vienen dando los radicales, los peronistas o los ricos o el pueblo trabajador, plantee una salida que no sean los negocios para unos pocos sino las soluciones para el pueblo trabajador.