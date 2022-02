Qué pasó con la presentación contra eliminar las PASO que hizo el giojismo

El Frente Juntos por el Cambio acaba de anunciar que irá a la Justicia en contra de la ley por la que el uñaquismo eliminó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias provinciales en diciembre último. Sin embargo, quienes primerearon fueron los diputados del giojismo, Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, que antes de fin de año presentaron un pedido de inconstitucionalidad a la Corte de Justicia. El máximo tribunal lo rechazó sin tratar la cuestión de fondo, lo que generó que se vuelva a hacer el planteo pero en primera instancia.

Sobre este proceso, el fiscal de Estado Jorge Alvo, dijo a Tiempo de San Juan que fue con una presentación el primer día judicial de este año, recusando a la jueza del Contencioso Adminitrativo, Adriana Tettamanti, por prejuzgamiento y a su vez planteó una apelación y nulidad de la medida cautelar por considerar que no existe legitimación por parte de los actores ni como diputados ni como ciudadanos para plantear esa acción judicial.

Según Alvo, los denunciantes no tienen legitimación porque "como diputados solo la tienen en la esfera del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados y como ciudadanos no acreditan cuál es el agravio, no lo expresan, respecto de la eliminación de las PASO. Además se ha detallado toda la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla de que es una causa política no judiciable y como tal se ha planteado la apelación y nulidad del fallo, amén de no dar cumplimiento a la medida cautelar que fue acogida por la jueza".

La recusación a la magistrada, añadió, se da porque consideran que se ha prejuzgado: "al darle trámite la legitimación de los actores es un presupuesto ineludible de la acción, lo primero que un juez debe ponderar a los efectos de darle trámite a la causa por lo tanto, al haberles dado trámite y acogido el trámite solicitado, está otorgando legitimidad a los actores cuando en realidad no la tienen. Además de que considera que es una causa judiciable, si ella adelanta opinión sobre esas dos cuestiones produce una violación sobre el derecho a defensa de la provincia".

La jueza Tettamanti ha rebatido los argumentos y ahora la causa pasó al juez que le sigue de nominación de turno que es Humberto Conti Pico y debe resolver la Cámara de Apelaciones. No se descarta que el asunto termine en la Corte de Justicia de San Juan nuevamente.