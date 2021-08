Alberto Fernández rompió el silencio: qué dijo del presunto embarazo de Fabiola Yañez

Lo que muchos esperaban era la palabra del presidente Alberto Fernández sobre el supuesto embarazo de la Primera Dama Fabiola Yañez.

"No sabemos, esperamos, esperemos". Con esa frase misteriosa, corta, se refirió Fernández.

"Usted sabe que yo fui papa. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa. A veces no se duerme. La pregunta es. Si quiere la contesta y si quiere no. Usted está preparado?", preguntó el periodista Pablo Duggan en Radio 10.

Y el Presidente respondió: "Mirá para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo. Si es esa la pregunta. No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma".

Pero, Duggan repreguntó: "Pero, novedades por ahí?". "No sabemos. esperemos, esperemos", replicó el Presidente.

(Fuente: Ámbito)