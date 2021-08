Fernández apoyó a San Juan pero el gobernador riojano insiste con pedir regalías de Josemaría

El mismo día que el presidente Alberto Fernández visitaba San Juan y daba su apoyo a Sergio Uñac en la puja con su par riojano Ricardo Quintela que quiere regalías de la mina Josemaría, este último insistió con que La Rioja debe recibir beneficios de este yacimiento, que está a punto de iniciar la exploración.

Pese a que la declaración presidencial parecía ponerle coto a la puja política, el riojano avanzó con su planteo una vez más diciendo que “Respetamos muchísimo al compañero Uñac, es excelente gobernador, un buen compañero, simplemente como él está defendiendo los intereses de los sanjuaninos que es correcto, nosotros consideramos que tenemos que defender los intereses de los riojanos".

Y agregó este lunes en rueda de prensa Quintela que "consideramos que estar en un límite, según ellos que por nosotros no es reconocido ese límite por los riojanos, no obstante eso queremos compartir con ellos algún tipo de acuerdo que permita que los riojanos también se puedan beneficiar con trabajo y servicios ofrecidos por ellos, que se genere en el valle del Bermejo la posibilidad de generar oportunidades laborales”,

A su vez, el riojano consideró: “Nosotros somos una provincia que tenemos serias dificultades para salir, no tenemos la licencia social para la explotación minera. Por lo tanto, pedimos, ya que están al lado, que utilizan el camino de Guandacol, de Santa Clara, y el agua que recorre gran parte de nuestra provincia, que podamos conversar que se pueda desarrollar sin hacer minería propiamente dicha, para que la gente se pueda beneficiar. Necesitamos compartir, que vengan las inversiones", remarcó Quintela.

Por otro lado, aclaró: “Nosotros no queremos entorpecer para nada esto, si no se puede veremos. No corresponden los improperios vertidos por la prensa, nosotros defendemos un interés legítimo de los riojanos. Nos queremos sentar a conversar No queremos ofender ni descalificar con nuestro hermano y amigo al gobernador de San Juan”.

Finalmente, Quintela aseguró que “ingresaron 1200 vehículos en 3 meses para la empresa Josemaría como para Filo del Sol, en el límite de la provincia, nunca se les impidió el paso y no se les molesto. Hacen 10 años que vienen pasando, toda la exploración se hizo por la provincia de La Rioja, nada se hizo por San Juan, por eso pedimos a San Juan que ayude a su provincia hermana que es la más humilde de Argentina”.

Apoyo presidencial

Los dichos del Presidente en San Juan tuvieron alta repercusión en La Rioja, ya que se entendió como un punto final político superior a la disputa que inició Quintela, que es del PJ al igual que Uñac. Alberto Fernández dijo este lunes sentado al lado del pocitano que "amo a La Rioja pero la amo tanto como a la Constitución, soy un hombre de derecho y la respeto, y la Constitución es muy clara: los recursos naturales son de las provincias. Los hermanos riojanos tienen que ver cómo ayudan a ese desarrollo. Tal vez puedan ganar algo con ese desarrollo y hasta puedan revisar su política que ha sido constante, de mucho tiempo, de ser críticos de la minería. La minería cuando se explota con responsabilidad y acuerdo social, tiene sentido, porque todo lo que está acá no sería posible si no existiera la minería".

Antes del speech de Fernández, Uñac había expuesto: “En San Juan queremos colaborar con cada provincia que quiera ser parte del desarrollo que genera la actividad minera, pero en el marco de la estricta legalidad. Tenemos que ser claros, la empresa Lundin lleva 15 años trabajando en San Juan, tributando acá”. Y agregó que “es necesario ponernos de acuerdo en que los recursos naturales son de la provincia, Josemaría es de San Juan, debe tributar acá y generar desarrollo para todo el empresariado nacional”.