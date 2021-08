Paro médico en San Juan: ¿el Gobierno descontará el día?

El Gobierno de San Juan no prevé descontar el día de paro a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza convocada por el Sindicato Médico para este jueves 26 de agosto, que es una de las actividades dentro de un extenso plan de lucha en reclamo de mejoras salariales, entre otros puntos.

"A priori no se descontará el día porque este es un paro legal por decirlo de alguna manera, han sido cumplidos todos los pasos en la Subsecretaría de Trabajo, quedó sujeto a garantizar los servicios esenciales y pasado el paro se verá si ese cumplimiento se hizo o no, se acordó la agenda de reemplazos para no afectar los servicios que se consideran esenciales", dijo este lunes el secretario Administrativo del Ministerio de Salud, Guillermo Benelbaz, en diálogo con Radio Estación Claridad.

El Sindicato que lidera Daniel Sanna confirmó el plan de lucha bajo la consigna: "Demandamos al Gobierno que nos den el lugar que corresponde como trabajadores esenciales. Nuestros reclamos son justos: mejora salarial, Jubilación con el 82% móvil, y aplicación de la Ley de Carrera. #SeguimosEnLucha #SomosEsenciales".

Benelbaz dijo que "el diálogo continúa más allá de las diferencias" ya que han venido teniendo reuniones en la Subsecretaría de Trabajo para intentar solucionar el conflicto, pero ratificó que el pedido de un trato salarial diferencial respecto de los demás estatales que piden desde el Sindicato Médico no es viable a los ojos oficiales. "Esto lo ha dicho el Ministerio de Hacienda, que se va a ir viendo en la medida que las arcas públicas lo permitan". Agregó el funcionario que el Sindicato ha pedido cronograma de incrementos pero Hacienda propone ir viendo la inflación y remarcó que "no se puede dar algo que no se pueda cumplir".

Oficialmente esperan que los servicios que tienen que ver con la urgencia o la emergencia no resulten afectados con el paro. "El viernes se acordó servicio por servicio cuántos médicos van a estar garantizando las guardias mínimas", subrayó.

Según la información difundida por el Sindicato Médico, ratificaron el plan de lucha oportunamente anunciado a las autoridades desde el 25/08 y hasta el 01/09 inclusive. Consiste en:

-Retención de servicio: se implementará por centro asistencial a partir de las 10 hs. Dicha medida irá acompañada de Asambleas.

-Paro de sellos: a partir del 25/8 y por tiempo indeterminado, a excepción del certificado de defunción.

-Jueves 26 de agosto: PARO por 24 hs, sin asistencia a los lugares de trabajo. A las 10:30hs, MOVILIZACIÓN desde calle Pueyrredón y Santa Fe hacia Casa de Gobierno, con el objetivo de entregar un petitorio al Gobernador Sergio Uñac.

En caso de no obtener respuestas a lo peticionado, anunciaron que seguirán con las medidas de acción directa durante el mes de septiembre, mediante retención de servicio y movilización.

Las razones de la protesta

Según explicó Sanna en diálogo con Canal 13 San Juan, el reclamo de los profesionales de la salud sanjuaninos está basado en tres pedidos realizados a las autoridades que no han recibido respuesta.

El primero de ellos tiene que ver con el salario. "Nosotros decíamos que como están cerrando los sindicatos a nivel nacional, homologada la paritaria por el Ministerio de Trabajo con un 45%, nosotros lo que pedíamos era que sea previsible ese 45% en San Juan. Que hayan fechas ciertas de como lo vamos a alcanzar a fin de año. Esto lo hicieron en marzo cuando dieron el aumento del 30% en marzo, que era el 20% para recomponer para atrás y el 10% para adelante. Nos dijeron que íbamos a cobrar el 30% en ese momento, un 7% en mayo, en julio un 6% y en octubre un 7%. Lo mismo estábamos pidiendo para adelante, no pedíamos nada del otro mundo", declaró.

El segundo punto tiene que ver con las jubilaciones de estos profesionales. "El segundo punto que nosotros estamos pidiendo es un ámbito en el que podamos aunque sea hablar del tema jubilatorio con el 82% para este tipo de servicios. Les hemos dado ejemplos de que hay posibilidades porque San Juan cedió todos los derechos en materia previsional en la década del 90, nosotros teníamos un régimen jubilatorio diferencial con el 82% y lo perdimos", dijo.

Finalmente el último aspecto en el que se basa su medida de fuerza, es el no cumplimiento de la Ley de Carreras. "El tercer punto, que no lo saben explicar, es porque no cumplen con la Ley de Carrera, porque no llaman a concurso. Los cargos están, están presupuestados pero se siguen cubriendo a dedo. Con un concurso usted le ofrece el mejor profesional a la comunidad, cuando usted lo cubre a dedo no pasa. Yo siempre digo que en las economías de mercado a mayor demanda, mayor oferta y servicio. Acá aumenta la demanda pero la oferta de servicio en muchas áreas no se ha dado", afirmó Sanna.