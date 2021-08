Jóvenes sanjuaninos que votarán por primera vez este año: cuántos son y qué piensan

“No sé si voy a votar porque no sé a quién votar”, suelta Victoria Ríos Pastor. Como todos los de 16 y 17 años que pueden estrenarse en las urnas este año, esta adolescente nació cuando Néstor Kirchner ya estaba en el poder, cuando ya habían pasado casi tres décadas desde el Golpe de Estado, cuando el retorno a la democracia había cumplido ya 20 años y sólo vio por televisión la crisis de 2001 que se dio cuando ella no estaba en el mundo.

Victoria (17)

"No sé quiénes son los candidatos, ni qué frentes se presentan. ¿Frente para la Victoria?, ah no, ahora es Frente de Todos, Cambiemos, esos algo de Libertad, el de Nico del Caño… Y el que era de Espert. No sé qué me gusta. No me gusta Alberto ni la izquierda tampoco. Por eso no sé. Me gusta un candidato que es padre de un compañero, ah no, ya no es candidato, era la vez pasada. No tengo idea”, analiza Victoria que cumplió sus 17 el 24 de junio último.

Nehuén (16)

Nehuen Pelayes Oro, nacido el 11 de septiembre de 2004, a sus 16 se explica muy bien pero tampoco se muestra consustanciado con las legislativas 2021. “Lo que sé de las elecciones es que se vota el 28 de noviembre y se va a votar a ciertos diputados digamos, que son los que debaten si se aprueba o no una ley junto al vicepresidente del país. Y si votaría no sabría a quién porque si bien he visto la propaganda de campaña no he prestado atención a qué tipo de proyecto tiene cada uno y a quién votar. Eso es lo que sé de las elecciones. No estoy muy entusiasmado de ir“ cuenta.

Santiago (16)

A su turno, tajante, Santiago Jubete que nació el 5 de enero de 2005 resume: “Sé que las próximas elecciones son para votar a diputado nacional y yo no voy a ir votar”.

Por la ley de voto joven, los adolescentes a partir de los 16 años pueden elegir las autoridades nacionales que gobiernan el país. Este año hay elecciones nacionales en toda Argentina, el 12 de septiembre las PASO y el 14 de noviembre las legislativas. Y en San Juan son 12.434 los jóvenes de 16 y 17 años habilitados a votar por primera vez. De ellos, 5.992 son mujeres y 6.442 son varones. San Juan se ubica en el puesto 16to. en el ranking de voto joven por provincias, según los datos de la Cámara Nacional Electoral. Por otro lado, suman 861.149 los jóvenes que votan por primera vez en todo el país.

En octubre del 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.774 que introdujo una serie de modificaciones en el régimen electoral. La principal transformación consiste en la ampliación del derecho al voto desde los 16 años. Esta modificación tuvo vigencia a partir de las elecciones legislativas del 2013 y se aplicó en las instancias de 2015, 2017 y 2019. Esta es la quinta vez que se pone en práctica.

Esta norma permite que los jóvenes argentinos desde los 16 años puedan votar. Antes de esta ley se podía votar recién a partir de los 18 años.

Si el joven cumple 16 años justo el día de la elección puede votar, siempre que tenga hecha en el DNI la actualización de los 14 años y estés inscripto en el padrón (que es la lista de todas las personas habilitadas para votar). El voto joven se aplica en todo el territorio del país para la elección de candidatos nacionales (senadores y diputados para el Congreso de la Nación), Presidente y Vice.

En el caso de los candidatos locales (legisladores para los congresos provinciales, concejales, intendentes y gobernadores) se aplica la ley vigente en cada provincia que establece la edad a partir de la cual se puede votar.

La Constitución Nacional y la ley determinan que el voto es obligatorio. Sin embargo , la ley no establece ninguna sanción para los menores de 18 años que no voten. Por otro lado, los jóvenes de 16 y 17 no pueden ser autoridades de mesa ya que ese rol solo se puede cumplir a partir de los 18 años.