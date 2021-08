Este jueves se llevó adelante la elección de Presidente del Foro de Abogados de San Juan.

Marcelo Álvarez, nuevo presidente del Foro de Abogados de San juan

Resultó triunfador Marcelo Álvarez, por la lista 1, Unidos por el Foro, con 643 votos.

El abrazo de Álvarez con Eduardo Padilla, que quedó en segundo lugar por menos de 40 votos.

En segundo lugar, quedó Eduardo Padilla, por Foro Independiente, que obtuvo 605 sufragios, y tercera fue Elsa Barassi, que encabezaba la lista 3, Foro Libre, con el apoyo de 65 matriculados.

Festejos en el foro de Abogados de San Juan tras la elección de Marcelo Álvarez como Presidente. pic.twitter.com/7g83gDFrvu — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 19, 2021

Tras el comicio, el flamante presidente apuntó que “tuvimos más de 100 votos de diferencia con la elección anterior, vino mucha gente a votar”, pero alertó sobre que “fue el 60% del padrón”.

Entre sus primeras medidas enumeró “analizar la relación con el servicio de Justicia y con la Corte, la ley del horario que es otro viejo anhelo, como la ley de licencias”.

No esquivó responder sobre lo que algunos prevén como una relación conflictiva con la vicepresidenta de la organización, electa en febrero, Sofía Lloveras, de la lista Foro Independiente. “La relación con Sofia Lloveras estará bien. Existen diferencias, pero trataremos de lograr la unidad. Todos tenemos como objetivo el bien de los matriculados, los beneficios y el servicio de justicia”, apuntó. Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados.

De todos modos, no descartó apelar a “herramientas legales, como la convocatoria a Asamblea” si no se llega a acuerdos. “Pero esperemos no tener que llegar a eso”, agregó, “debemos lograr la unidad en base el diálogo”. Álvarez con Gustavo Daniel Giaccagli, a quien sucederá en la presidencia del Foro.

Quién es Marcelo Álvarez

Marcelo Álvarez es el abogado de 35 años que representa la Lista 1 de Unidos por el Foro. Con 12 años en el ejercicio de la profesión, el joven abogado tiene la misión de continuar el mandato del oficialismo que hoy por hoy tiene a Gustavo Giaccagli en la presidencia. Actualmente ocupa un lugar como vocal titular en el Directorio del Foro se desenvuelve en el fuero Civil Laboral y cumple funciones en la Fiscalía de Estado.