Empresarios sanjuaninos califican de 'oportunista' al reclamo de La Rioja por Josemaría

"La Rioja cuenta con todo el potencial geológico para sumarse a esta industria con un modelo que puede ser similar a lo acontecido en San Juan. Cualquier otra posición, que solo se valga del oportunismo y falsas apreciaciones del proyecto Josemaría que es netamante sanjuanino, sí será un escollo más a la seguridad jurídica del país, que no beneficia a ninguna provincia", dice un comunicado que difundió este miércoles la Mesa de la Productividad de San Juan, que agrupa a empresarios sanjuaninos, en relación a la pretensión del gobierno riojano de tener beneficios de la mina ubicada en territorio sanjuanino. "No tenemos dudas que los beneficios primarios en la prioridad de contratación de personal, desarrollo de proveedores locales y regalías del proyecto son de San Juan", afirman.

La Mesa de la Productividad está integrada por la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan, la Cámara Minera de San Juan y la Unión Industrial de San Juan. Su rechazo al pedido del gobernador riojano Ricardo Quintela se suma a lo expresado en las últimas horas por el propio Sergio Uñac. El mandatario sanjuanino dijo este martes que "las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja pero que tampoco me corresponden a mí de manera personal. Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social por mucho tiempo". También la La Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos expresó su apoyo a la posición uñaquista.

Este es el comunicado completo de la Mesa de la Productividad de San Juan:

“EL CAMINO DE LA SUSTENTABILIDAD Y LA LICENCIA SOCIAL MINERA ES LARGO PERO MUY VIRTUOSO” La Mesa de la Productividad de San Juan quiere expresar su posición ante las declaraciones del Gobernador de la Provincia de La Rioja, quien cifra expectativas de desarrollo en su provincia con la concreción del proyecto minero metalífero JOSEMARIA.

Este Proyecto ha sido geográfica, legal y técnicamente desarrollado en la Provincia de San Juan por inversores que han sido parte del desarrollo minero argentino por varias décadas. No tenemos dudas que los beneficios primarios en la prioridad de contratación de personal, desarrollo de proveedores locales y regalías del proyecto son de San Juan y por ello alentamos con firmeza toda acción necesaria de las autoridades provinciales para defender estos intereses.

Igualmente sabemos que, el desarrollo minero, no solo es para bien de una provincia sino también para el resto de la nación, por tributos y retenciones a exportaciones de jurisdicción federal junto con el desarrollo de proveedores nacionales que tienen su cuota de participación también.

Es muy importante conocer cómo San Juan logró el crecimiento de la actividad minera y sus inversiones privadas internacionales, desarrollando claramente acciones tanto en su legislación como en la concepción de un modelo de desarrollo económico diversificado desde principios de la década de los ´90. Este es un camino que provincias vecinas todavía deben recorrer en relación con la minería.

Durante este proceso la sociedad sanjuanina vino impulsando un modelo a largo plazo con sus decisiones, con la preparación de sus actores privados y públicos, con discusiones maduras y concluyendo con una licencia social creciente fundada en la generación de empleo, disponibilidad de servicios y perfeccionamiento de sus actores. Todo esto sumado a la búsqueda de la optimización en la reinversión de los fondos públicos generados y el madurar esquemas de sustentabilidad social en forma constante y creciente en el tiempo.

No obstante, entendemos como auspiciosa esta pretensión del Gobernador de la vecina provincia en tanto pueda ser una muestra de una futura decisión política por comenzar a legislar y alentar el desarrollo de proyectos mineros metalíferos en su propio territorio. La Rioja cuenta con todo el potencial geológico para sumarse a esta industria con un modelo que puede ser similar a lo acontecido en San Juan. Cualquier otra posición, que solo se valga del oportunismo y falsas apreciaciones del proyecto Josemaria que es netamante sanjuanino, sí será un escollo más a la seguridad jurídica del país, que no beneficia a ninguna provincia".