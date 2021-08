Tras la foto de Alberto, ahora Macri violó la cuarentena y será denunciado penalmente

Un inspector del Ministerio de Salud bonaerense le labró un acta al ex presidente Mauricio Macri por no cumplir con el aislamiento obligatorio al que deben someterse todas las personas que ingresan al país desde el exterior.

Tras regresar de Europa, Macri había declarado que pasaría la cuarentena en su casa de Acassuso. Sin embargo, cuando los inspectores del Ministerio de Salud se apersonaron en el domicilio para corroborar que estuviera allí no lo encontraron. Según dispusieron las autoridades sanitarias, todas las personas que lleguen del exterior deben realizar siete días de aislamiento en caso de ser portadores asintomáticos de la variante Delta, mucho más contagiosa que las otras que ya circulan comunitariamente en Argentina.

Desde el entorno del ex Presidente señalaron que Macri había informado a mediados de semana que iba a trasladarse a su quinta “Los Abrojos”, ubicada en San Miguel, por “razones de fuerza mayor”. En ese sentido, aclararon que Migraciones contaban con la información y envió los inspectores al domicilio donde sabían que no estaría.

“En la nueva dirección continuaré cumpliendo el aislamiento con todas las previsiones sanitarias del caso. Asimismo, me he puesto en contacto con las autoridades sanitarias locales quienes me han informado sobre cómo efectuar el traslado y he dado debida información a la Dirección Nacional de Migraciones”, señala el mail que envió a Migraciones.

La estadía de Macri en Europa se extendió más de un mes debido a las nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional para controlar la llegada de la variable Delta del COVID-19. Había viajado en su carácter de presidente de la Fundación FIFA.

“Al respecto se deja constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular. Encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021”, dice el acta, a la que tuvo acceso Infobae. Los inspectores fueron recibidos por personal de seguridad y dejaron una copia de la notificación. Como parte del procedimiento, el ex presidente será citado a dar las explicaciones correspondientes.

Desde la gobernación bonaerense confirmaron a Infobae que ya se está armando una denuncia penal en base al acta labrada, con la correspondiente multa por $4.3 millones.

“Mauricio Macri cumplió completamente con las medidas sanitarias. No quieran tapar escándalo del #OlivosGate pretendiendo igualar para abajo. No subestimen más el inmenso dolor y bronca social!!”, publicó el abogado de Macri, Pablo Lanusse, en las redes sociales.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández dio sus explicaciones sobre el escándalo desatado tras la filtración de fotografías que lo muestran festejando el cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez durante la etapa estricta de la cuarentena, en julio del año pasado.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo en un acto en Olavarría y dio por cerrado el tema.

Fuente: Infobae.