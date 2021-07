Santiago Cafiero: "Argentina no es ese país de mierda"

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, realizó fuertes declaraciones en el marco de la inauguración del Consejo Multisectorial de la Juventud.

el acto se desarrolló en el museo del bicentenario de Casa Rosada, y junto al funcionario participaron la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), Macarena Sánchez, y representantes de los movimientos sociales, sindicales, productivos, de culto, y universidades.

Cafiero tomó como trasfondo de su mensaje, sin aludir a ellos, a los "varados", argentinos que salieron al exterior luego de firmar una declaración jurada aceptando las consecuencias de emigrar en pandemia. Y una de las consecuencias fue la restricción de los vuelos hacia el país, por lo que no pueden regresar, y protestan desde donde están, con quejas que son reproducidas por medios locales.

"Desde que empezó nuestro gobierno hay notas y notas de argentinos exitosos que se fueron del país. Argentinos que se fueron del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, como si eso fuera un destino común para el país", señaló.

Es que a los que se fueron y reclaman por lo que les está costando mantenerse, por ejemplo en Miami o Nueva York, la tuitósfera K les recomienda emprender algún negocio, y les recuerda las notas en diario como La Nación y Clarín, reproduciendo historias de argentinos que habían decidido irse buscando un futuro, y habían logrado un enorme suceso comercial o profesional.

"Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar", apuntó Cafiero, y amplió. "Hay 12 países en el mundo que hacen vacunas contra el Covid y la Argentina es uno. No somos tan malos. La Argentina es uno de los 15 que hace satélites de gran porte, es uno de los lugares en donde más se viene desarrollando en economía del conocimiento. Esto no lo defiende un Gobierno; lo tenemos que defender entre todos: tenemos un país maravilloso".