Comenzó la campaña: Alberto pidió que "me ayuden"

Alberto Fernández fue parte de una entrega de viviendas en Merlo, que forman parte del Plan Procrear.

El acto fue el lanzamiento oficial de la campaña por las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.

Junto al presidente estuvieron la primera candidata a diputada nacional por ese distrito, Victoria Tolosa Paz, el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de Salud provincial y candidato a diputado Daniel Gollan, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el intendente local, Gustavo Menéndez.

Los mandatarios nacional y provincial fueron los únicos que hicieron uso de la palabra.

Fernández, que resaltó que el grupo de 11.000 viviendas estuvo parado por 4 años, en referencia la gobierno de Mauricio Macri, utilizó una frase que lo acompañará en toda la campaña: "El sábado pasado recordé humildemente a Néstor... querido Néstor, cuando llegó al Gobierno, solía abrir los brazos en los actos multitudinarios y decía 'ayuden a este pobre pingüino'. La Argentina estaba dada vuelta, estábamos en default, teníamos una deuda que era el 150% del PBI. Le dije 'Néstor no le podés pedir ayuda a la gente, vos sos el presidente'. Y él me dijo 'yo necesito que me ayuden'. Y tenía razón. Yo necesito que todos y todas me ayuden".

Kicillof también recordó el abandono del plan por parte del macrismo: “Estas casas estuvieron paradas durante 4 años. Esos que hoy quieren enseñar qué hacer con la pandemia, una ex gobernadora le quería enseñar a Gollan que lidió con la pandemia no de un escritorio embarrándose hasta acá para evitar muertes mientras había una campaña intensa para que la gente se contagie, o como Vicky, con su corazón vinculado a nuestra provincia, en medio de la pandemia ocupándose de que nadie se quedara sin un plato de comida. Pero esas obras que se iniciaron en 2014 se pararon".