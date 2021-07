ATSA inició el paro en clínicas y sanatorios sanjuaninos por todo el viernes

Los trabajadores de la sanidad de San Juan -no médicos- realizan este viernes un paro en el sector privado convocado a nivel nacional, en reclamo de un aumento salarial. La medida, encabezada por ATSA, implica parar 4 horas por turno de trabajo pero garantizando las guardias mínimas en la salud privada sanjuaninos, además de protestas en las puertas de los sanatorios.

"Nos hemos reunido vía Zoom los secretarios generales con FATSA y se resolvió esta medida en cuanto no hemos tenido respuesta del acuerdo de paritarias de actualizar salarios en virtud de lo que nos toca vivir. Estamos solicitando un 45% de incremento, esto se acuerda siempre escalonado, pero no tenemos respuesta por la intransigencia de quienes manejan la salud del sector privado", dijo este viernes el secretario general de ATSA San Juan, Alfredo Duarte.

"Estamos por debajo de la línea de pobreza. nuestra máxima aspiración es llegar a un acuerdo, sobre todo por la compleja situación de la pandemia, si no se acuerda se profundizarán las medidas. Esa profundización se va a resolver después de concluida esta medida de fuerza. La modalidad quedó librada a la situación de cada provincia. En San Juan se definió hacer manifestaciones en las puertas de los sanatorios más importantes de San Juan", indicó el gremialista en diálogo con Radio Colón.

"Yo soy trabajador de la sanidad y siempre cuando se discuten salarios está esto del cierre de las fuentes de trabajo, pero no sucede. Creo que el sector empresarial se quedó en el tiempo no discutieron como corresponde, actiualizar los aranceles y gastos sanatoriales como corresponde, la inflación en el país es un flagelo y no tienen por qué pagarla los trabajadores", se quejó.

El gremialista concluyó: "Abrigamos la gran esperanza de sentarnos a discutir y que los empresarios tengan una esperanza seria".