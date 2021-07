Cobra fuerza el rumor de lista única en el Frente Todos y el bloquismo espera definiciones

La presentación de listas para las elecciones legislativas entró en tiempo de descuento. Sólo faltan tres días para el 24 de julio y las negociaciones van a ritmo frenético. Si bien la oposición tiene una berenjenal para resolver, con muchos aspirantes a candidaturas, es en el Frente Todos, el oficialismo sanjuanino, donde hay un dilema fuerte para resolver. Nada menos que el rol del Partido Bloquista, el segundo accionista de la alianza electoral. En las últimas horas, contra lo anunciado desde el minuto cero, plantearon que el bloquismo no forme una lista propia que compita contra el justicialismo, sino que, como es costumbre, haya unidad y le den un lugar de privilegio.

Lo cierto es que el rumor cobra fuerza. En el partido de la estrella responden que están preparados y tienen con qué competir. El presidente, Luis Rueda, en varias ocasiones repitió que hay poderío en la fuerza centenaria, e incluso que la interna que protagonizó en su momento contra Graciela Caselles, fue un tónico perfecto para generar músculo. Y muestran con orgullo la presencia en los departamentos a través de los comités. Sin embargos, son categóricos: "No hay nada definido". Fuentes calificadas indicaron que no ven con malos ojos dejar de lado la opción de lista 100% bloquista y cuadrarse en el lugar que le haga falta al Frente Todos. Están negociando con el presidente del Partido Justicialista local y gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

La dupla peronismo-bloquismo es de larga data. En 2005, se dio el primer acuerdo electoral entre Leopoldo Alfredo Bravo y José Luis Gioja. Y como equipo que gana no se toca, nunca se alteraron las posiciones al interior de la alianza. En este 2021, la idea de un bloquismo que juegue con nombre propio es captar la atención de los votantes, que haya atractivo en una eventual contienda entre los pesos pesados del Frente Todos. De manera que Juntos por el Cambio no se lleve los flashes en la previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, del 12 de septiembre.

Pero, el rumor de que finalmente eso no suceda tomó fuerza. Sobre todo, porque hay quienes piensan que no sería positivo para el oficialismo, que no sería una buena imagen una victoria tan asimétrica a favor del justicialismo. Y principalmente, que no sería bueno que haya rencillas imparables en algunos distritos, como en Angaco, por ejemplo, que más tarde afecte el 2023. Por eso es que, al menos por estas horas, la posibilidad de una lista completamente cantonista tambalea. En reemplazo, habrá desde luego un lugar de privilegio en la unidad. De mínima el tercer puesto. Hay dos nombres que suenan para el puesto: la esposa del caudillo Leopoldo Polo Bravo, ex embajador en Rusia, Laura Adámoli, y el concejal de Capital, Alfredo Nardi. Dependerá del ordenamiento en cuanto género, quien ocupe el lugar titular o suplente.