En Consenso Ischigualasto le pegan a un miembro de Juntos por el Cambio

La oposición sanjuanina no logró unirse para estas elecciones y ahora se profundizaron las diferencias entre Consenso Ischigualasto y Juntos por el Cambio, con dardos desde el primer armado hacia un integrante del segundo.

"Quienes ocupan cargos en el Estado, en este caso Tribunal de Cuentas, no pueden participar en actos políticos y menos representar un espacio político determinado. Este hecho no ha generado eco dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia, quien debiere abocarse a que esta situación irregular no suceda o pida las explicaciones del caso. El caso del doctor Enrique Conti, a pesar de ser miembro transitorio del Tribual de Cuentas, cualquiera sea el color político, no puede incurrir en el incumplimiento de la Constitución Provincial. El artículo 261 establece que los miembros permanentes y no permanentes tiene la incompatibilidad constitucional, similar a un juez", disparó Marcelo Arancibia, dirigente de GEN y socio de Consenso Ischigualasto, contra el bloquista disidente que forma parte del armado de Juntos por el Cambio.

Conti, en el lanzamiento del Frente Juntos por el Cambio la semana pasada.

Anoche, los "dinosaurios" estuvieron reunidos cuando en los frentes y partidos políticos están las conversaciones a full por el cierre de la inscripción de candidatos que vence el 24 de julio. Arancibia apuntó directamente contra Conti y, en diálogo con radio Estación Claridad este martes, dijo que espera que el frente rectifique la situación para evitar que se llegue al juicio político contra Conti, o que la Cámara de Diputados tome las medidas que corresponden.

Consultado Conti se defendió: "a diferencia de los otros integrantes, somos dos que representamos a la minoría en el Tribunal, y somos generalmente políticos, venimos de la política y seguiremos en la política, porque estos cargos duran 4 años. En ningún lado se exige la desafiliación ni se dice que uno no pueda participar en reuniones partidarias".

Agregó, también en diálogo con Estación Claridad, que "si no les gusta, tienen la Justicia o la Cámara de Diputados para hacer el reclamo. Lo que no voy a hacer es violar el tema de un ejercicio de la política. No puedo ser candidato si no renuncio previamente. En esta oportunidad no tengo ninguna pretensión política, seguramente en el futuro la tendré, pero por el momento no estoy faltando a la ley".